Bakan Kurum: İthal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz - Haberler

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Bakan Kurum: İthal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Politika
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Bakan Kurum: İthal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ithal atık iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ithal atık iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki ithal atık dökümü iddialarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Gündeme getirilen görüntülerin eski olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum Twitter Politika Haberler

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