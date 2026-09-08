Bakan Kurum: Denizlerimizin, kirletilmesine tahammülümüz yoktur

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak; ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Mapa Şamandıra Sistemi ve Fethiye Dip Çamuru Temizliği tanıtımına katıldı. Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen programda Bakan Kurum'a, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Bakan Kurum, "Fethiye Körfezimiz, Muğla'mızın ve hatta tüm Akdeniz'in en kıymetli hazinelerinden biridir. Ancak on yıllardır süregelen yoğun kullanım, kontrolsüz çapa hareketleri ve dipte biriken balçık; hem zengin su altı ekosistemimizi boğulma noktasına getirmiş, hem de körfezimizin o berrak maviliğine gölge düşürmüştü. Yıllardır bu kıyılarda ekmeğini kazanan denizcimizden balıkçımıza, bölge esnafımızdan Fethiyeli kardeşlerimize ve buraya adım atan misafirlerimize kadar herkes bu tablodan rahatsızdı. Bugün bizim için gerçekten çok önemli bir gün; hem milletimizin yıllardır süren beklentisine cevap vermek bize tarifsiz bir heyecan veriyor, hem de verdiğimiz bir sözü daha tutmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DERİA SİSTEMİMİZİ KURUYORUZ'

Göcek ve Dalaman koylarını mapa-şamandıra sistemiyle güvenceye aldığını ve denizlere düzen getirdiğini belirten Bakan Kurum, "Diğer yandan deniz dibinde çok büyük bir temizlik seferberliğini başlatarak, denizi yeniden canlandırıyoruz. Böylesi eşsiz bir doğal güzelliği korurken, turizmimize, istihdamımıza ve doğamıza doğrudan nefes aldırıyoruz. Bir çapanın suya inmesi birkaç saniye sürüyor. Fakat zincirinin deniz tabanında sürüklenmesi, yıllar içinde oluşmuş deniz çayırlarını tahrip edebiliyor. Bunun önüne geçmek için Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine; 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Denetimden su temizliğinin anlık takibine kadar her şeyi tek bir çatı altında toplayan 'DERİA' sistemini kuruyoruz. DERİA ile artık denizcilerimiz; koyları, boş bağlama noktalarını ve uygunluk durumunu harita üzerinden görecek, kolayca rezervasyon yapabilecek. Hem denizcimiz yer aramakla uğraşmayacak hem de masmavi koylarımız ve altındaki zengin yaşam korunmuş olacak. Yani 'DERİA', denizin Google Maps'i olacak" diye konuştu.

'İKİ DİP TARAMA GEMİMİZLE SAHADA ÇALIŞACAĞIZ'

Deniz tabanına inmeyen her kontrolsüz çapanın bir başarı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Korunan her deniz çayırı, temiz kalan her koy, başarıdır. Biz burada yalnızca mapa ya da şamandıra kurmuyoruz. Düzen kuruyoruz. Bu anlayışı Fethiye Körfezi'nin tamamına yayıyoruz. Koylarımızdaki deniz çayırlarını güvence altına alırken, iç körfezimizde yıllar içinde biriken dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'mizden çıkaracağız. Çalışmalarımız tamamlandığında iç körfezimizde ortalama 3,4 metrelik su derinliğine ulaşacağız. Bizim 'Sıfır Atık Mavi' anlayışımız budur. Biz hiçbir zaman sözde çevreci olmadık. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Mavi anlayışımız budur. Fethiye'nin eşsiz denizlerini, kıyılarını ve doğal mirasını bugün koruyor; yarınlara çok daha güçlü şekilde taşıyoruz. Burada ortaya koyduğumuz anlayış, Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz çevre seferberliğinin denize yansıyan halidir."

'GÖREVİMİZ HER COĞRAFYANIN SESİNİ DUYMAKTIR'

Marmara Denizi'ni ve İstanbul'u esir alan müsilaj belasını da unutmadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Dünya Bankası'yla masaya oturduk ve Marmara Denizi'nin atık su arıtma tesislerini dönüştürmek, denizimizi kirlilikten arındırmak için tam 400 milyon euroluk dev bir dış finansmanı, yani 'Marmara Denizi Eylem Planı Kredisi'ni ülkemize kazandırdık. Bu az buz bir para değil; bugünün şartlarında muazzam bir kaynak. İzmit Körfezi'nde büyük bir dip çamuru temizliği yürütüyoruz. İzmir Körfezi için 15 maddelik Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planımızı uyguluyoruz. Eğirdir Gölü için hazırladığımız koruma projesinin büyük kısmını tamamladık. Beyşehir'de, Salda'da, Mogan'da, Meke'de çalışıyoruz. Biliyoruz ki; Marmara'nın ihtiyacı başkadır, Eğirdir'in, Meke'nin, Göcek'in başkadır. Bizim görevimiz her coğrafyanın sesini duymak, ihtiyacını bilimle belirlemek ve çözümü yerinde üretmektir" dedi.

'TÜRKİYE COP31'E EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Bütün bunların birleştiği daha büyük meselenin iklim değişikli olduğunu aktaran Bakan Kurum, şunları söyledi:

"09-20 Kasım tarihleri arasında dünya Antalya'da buluşacak. Türkiye COP31'e ev sahipliği yapacak. Biz COP31'de yalnızca hedef göstermeyeceğiz; Fethiye Körfezi'ni anlatacağız. Mapa-Şamandıra sistemimizi anlatacağız. İç körfezde yürüttüğümüz dip çamuru temizliğini anlatacağız. Marmara'yı anlatacağız. Sıfır Atık'ı, depozito sistemini, sahadaki uygulamalarımızı anlatacağız. Söz yerine eser, uygulama ve sonuç göstereceğiz. Bununla da yetinmeyeceğiz. İnanıyoruz ki bu güçlü irade ve projeler sayesinde; Afrika'da suyu yaşatacağız. Asya'da kaynağı yeniden ekonomiye kazandıracağız. Avrupa'da denizi iyileştireceğiz. Kuzey Amerika'da kıyı kentlerini daha dirençli hale getireceğiz. Güney Amerika'da doğal mirası koruyacağız. Okyanusya'da denizi kullanırken koruyacağız. Biz çözümü uygulayan bir ülke olacağız. Denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak; ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı