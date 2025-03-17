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Bakan Kurum'dan yarısı bizden çağrısı: "Siz isteyin, biz yapalım"

Bakan Kurum'dan yarısı bizden çağrısı:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi'de Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan vatandaşların görüntülerini paylaşıp, bir kez daha vatandaşlara kentsel dönüşüm için çağrı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi'de Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan vatandaşların görüntülerini paylaşıp, bir kez daha vatandaşlara kentsel dönüşüm için çağrı yaptı. Mesajında ev sahibi Yasin Gazi'nin "Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Siz isteyin, biz yapalım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyası, vatandaşların deprem korkularına son veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden'e başvuran Sultangazi'deki 4'er katlı 4 binanın sakinlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahiplerinden Yasin Gazi'nin "Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Siz isteyin, biz yapalım" dedi.

Görüntülerde yer alan Yasin Gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından hemen müracaat ettiklerini söyleyerek, "Biz devletimize güveniyoruz. Bir şeyi yapacağım dediyse yapar. Devlet vatandaşını evlat gibi görüyor. Devletimiz hızlı bir şekilde ödemelerini de yaptı. Binanın 6 ayda kabası bitti. Biz 'yapıyoruz' deyince hemen bir arka sokaktan komşularımız da geldi, 'Bizim binayı da yapın' dediler" ifadelerini kullandı.

"Deprem öldürmez, bina öldürür"

Yasin Gazi, deprem, ölüm ve yakınlarını kaybetme korkusundan kurtulmak için ailesini kampanyaya ikna ettiğini belirterek, "Deprem öldürmez, bina öldürür. Burada kayınbiraderim, babam, kardeşim oturuyordu. Benim binam sağlam olsa bile onların binası yıkılsa ben nasıl yaşarım diye düşünüyordum. Yarısı Bizden imkanı doğunca onlara 'Bir an önce ne olursa olsun yapacaksınız' dedim. Şimdi gönlüm rahat. Artık daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli bir ortamda oturuyoruz" dedi.

Nikahı erteleyip evlerinin dönüşümünü beklediler

Mustafa-Altun Kar çifti de sağlam bir evde yeni hayatlarına başlamak için nikahlarını 4 ay ertelediklerini anlattı. Altun Kar, "Yarısı Bizden kampanyası bize çok iyi oldu. Her şey çok iyi ilerledi, çok da sağlam oldu. Çok mutluyuz, çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Yarısı Bizden desteği sayesinde inşaatın hızla ilerlediğini ifade eden emekli Medet Kolçak da, "1,5 milyonu oğlu babasına vermez. Yüzümüz gülüyor. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, yapandan, getirenden, bu işi yönetenden. Yakın bir zamanda yapılıp seneye girmiş olacağız inşallah" dedi.

"Can gittikten sonra binaların bir önemi yok"

Güvenlik amiri Mustafa Kahraman ise, "Çürük binaların öldürdüğünü artık insanların anlaması lazım" diyerek herkesi kampanyadan faydalanmaya davet etti. Kahraman, "Can gittikten sonra binaların bir önemi yok. Biz şimdi tedbirimizi alarak daha huzurlu bir şekilde oturabiliyoruz" dedi.

"Yarısı bizden kampanyası"

'Yarısı Bizden' desteği ile İstanbul'da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. İlk yıl faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor. 700 bin TL'lik hibe bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşulları ile taksitlendiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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