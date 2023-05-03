Bakan Koca: " Türkiye Yüzyılı, 85 milyonun omuz omuza verdiği bir yüzyılın adı"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kulu, Ömeranlı ve Tuzyaka İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin açılışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla gerçekleştirildi

KONYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir ve beraber olunduğu sürece başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, " Türkiye Yüzyılı ; Türkiye'nin dünya masasında 'artık ben de varım' dediği, dünyanın sorunlarına çözüm getirmede katkı sunan bir Türkiye'nin, 85 milyonun omuz omuza verdiği bir yüzyılın adı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde esnafı ziyareti, açılış ve incelemelerde bulundu. Esnaf ziyaretlerinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kulu, Ömeranlı ve Tuzyaka İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin açılışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Bölgenin ihtiyaçları sürekli talep ediliyor ve değerli bakanımız Allah razı olsun elinden gelen her gayreti gösteriyor. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey'in de bölge ile ilgili yaptığı çalışmalara siz vakıfsınız. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız, kamu kurum yöneticilerimiz, Valimiz ilçemizi büyütmek, güzelleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir olarak Kulu'ya 470 milyon liralık yatırım yaptık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışını yapacakları 3 tesisin güncel maliyetinin 65 milyon lira olduğunu ve tesisleri yapmaktaki temel amaçlarının Tuz Gölü'ne insan kaynaklı oluşan kirliliği azaltmak olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Koca'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. 2018 yılında görev geldikleri günden bugüne kadar Kulu'da güncel bedelle 470 milyon liralık altyapı, üstyapı projeleri yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Kulu'nun merkez standardına ulaşması ile ilgili yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz hemşerimiz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Bakanımıza Kulu'ya, Cihanbeyli'ye, Altınekin'e, Sarayönü'ne; bölgeye ve tüm Konya'ya verdiği destekten dolayı Konyalılar adına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek ise, bu eserlerin şehre kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, yoğun bir pandemi dönemi geçirdiklerini hatırlatarak, "Bu pandemi döneminde Türkiye'nin nasıl mücadele ettiğini bütün dünya gördü. Bunda hepimiz, çalışanlarımızla birlikte 85 milyon tek vücut olarak mücadele ederek başarılı oldu. En zor olanı başardık. Bir ve beraber olduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına emin olun. Yeni dönemde Cumhurbaşkanımız cumhuriyetin 2. yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak ilan etti. Türkiye Yüzyılı; Türkiye'nin dünya masasında 'artık ben de varım' dediği, dünyanın sorunlarına çözüm getirmede katkı sunan bir Türkiye'nin, 85 milyonun omuz omuza verdiği bir yüzyılın adı" dedi.

"Bu toprakların evlatlarının katma değer oluşturması için gayret göstereceğiz"

Bakan Fahrettin Koca, Kulu'ya bir fen lisesi açılması gerektiğini düşündüklerini, yer tahsisinin takibini yaparak 40 dönümden fazla olan bir alanı tahsis ettiklerini belirterek, "Bir taraftan da binanın yapımı için Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşerek 24 sınıflı, 300 kişilik spor salonu ve 100 kız, 100 erkek olmak üzere 200 yatılı yurdu olan bir külliyenin inşaatı için ödenek valiliğimize aktarılıyor. Bunun imzaları atıldı, protokol de yapıldı. Artık gelecek sezon için Kulu'muza iftiharla fen lisesine öğrenciler gelecek. Bu toprakların evlatlarının katma değer oluşturması için gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kulu'ya yapılmakta olan yeni hastaneden de bahseden Koca, "Hastanenin kaba inşaatı bitmiş durumda. Yılsonunda faaliyete geçirmek üzere 163 yataklı olarak ihalesi yapıldı ama 200 yatak da tescil edilerek hizmet edecek bölge hastanesi olacak. Bu bölge hastanesinin bir eksiği bulunmayacak. Bunun yanında 30 lojmanın da temeli atıldı. Bölge hastanesi altyapısı güçlü bir hastane olduğu için hastanenin yanına bir sağlık bilimleri fakültesi kurulması için 2 yıldır mücadele ediyorum. O nedenle de inşaatına başladık. Hastanenin bitişiğinde kaba inşaatı bitmiş durumda. O da Ağustos ayında bitmiş olacak. Bununla birlikte 300 kız, 300 erkek kapasiteli olacak şekilde yurt yapılmasını da takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mavi Tünel'e Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin de dahil edildi"

Altınekin ve Cihanbeyli ilçelerinin memba suyu sorunu yaşadığını belirten Koca, "Mavi Tünel'in toplam kapasitesi yıllık 100 milyon metreküp. Bölgenin ihtiyacı ise 22 milyon metreküp. Memba suyu ile ilgili Konya'nın sorununu çözen Mavi Tünel'e artık bundan böyle Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin de dahil edildi. Tarımsal sulama bölgenin en önemli sorunu. Onunla ilgili de Konya bölgesi için Kızılırmak havzasından tarımsal su sorunun çözmek üzere bir planlama yaptık. Tarımsal sulama sorunu çözülecek. Bu topraklara yapacaklarımız boynumuzun borcu" dedi.

Birçok sorunu çözen, tankını, SİHA'sını, savaş uçağını yapan ülkenin ekonomisini de çözeceğini kaydeden Koca, "Ama vatandaşın da günübirlik ihtiyacını, satın alma gücünü, refah seviyesini azaltarak bunu yapmak istemiyoruz. Bu sorunların yer yer küresel olduğunu yer yer dönemsel birtakım sorunlar olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki dönem önemli olacak. Bu dönemeç Türkiye'ye inanmakla inanmamak arasında. Tercih küçük düşünmekle büyük düşünmek arasında. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza iradeyi teslim ettiniz, Cumhurbaşkanımızı seçtiniz. Bundan sonraki süreçte de güçlü irade ve istiklal anlamında Türkiye Yüzyılı'nın dünyada ben de varım denilen bir dönemeçte, tercihinizi Cumhurbaşkanımızdan yana yapacağınızdan endişe etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve protokol mensupları tarafından gerçekleştirildi.