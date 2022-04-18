Bakan Koca: Çarşamba günü Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri yapılacak (2)

'SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET UYGULAYANLAR, TUTUKEVİNE SEVK EDİLECEK'

Valilik ziyaretinin ardından tarihi Ulu Cami'de öğle namazı kılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Buradaki ziyaretinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) geçen Bakan Koca, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

"Geçtiğimiz hafta Sakarya Tıp Fakültesi'ndeydim. Bir asistan arkadaşımız, birçok sorunu akıcı ve akılcı şekilde sıraladı. Sonunda buruk ve sitemkar bir ses tonuyla dedi ki; 'Sayın Bakanım, 10 bin 200 lira maaş alıyorum. Bu parayla nasıl evleneceğim?' Böylesine candan somutlaştırma beni etkiledi. Bu ülke asistana 10 bin 200 liracığı mı layık görecek? Herhalde bu konudaki hazırlıklarımızı soracaksınız. ve sanırım bana, 15 Aralık 2021 tarihini de hatırlatacaksınız. Size hak veriyorum, ertelenen zam bize olan güvenoyunuzda fireye yol açtı. Hekimlerimizin büyük kısmı işlerini tek başına yürütüyor. Tıbbi sekreter sayımız yetersiz. Karşıma upuzun bir problem listesi çıkaracağınızı biliyorum. İhtiyaçları daha da iyi kavramak için can kulağıyla dinleyeceğim. Nöbetler konusunu, çalışma ortamı şartları kapsamında ele almalıyız. 36 saat nöbeti insani olmaktan uzak bulduğum biliniyor. Çözüm teşebbüslerimize tanıksınız. Çalışma süresini maksimum 24 saatle sınırlandırmak istediğimi, nöbetlerle ilgili olarak da hakkaniyetli bir ücret düzenlemesine gidilmesini amaçladığımızı vurgulamak isterim. Çabamızdan emin olun. Şartlarınız iyileşene kadar, ben de en az sizin çalıştığınız kadar çalışmaya varım."

Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,