Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sandıktan hezimetle ayrılınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Deprem bölgesindeki illerde atılan tokattan da anlamamışlar. Milletimiz bu oyunlara gelmez. Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı tamamlanan ve 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli girişinde açıklama yaptı. Zigana Tüneli'nden açılış sonrası 100 binin üzerinde araç geçişi olduğunu duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz AK Parti hükümetleri vakit kaybetmeyi sevmez. Milletine, ülkesine hizmet için 1 dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin başındayız. Mademki milletimiz yola doğru adamla devam diyor, biz de elbette durmayacağız. Trabzon, coğrafi konumu sayesinde ilk çağlardan beri bölgesinin en önemli ticari merkezlerinden biridir. Eski dönemlerde Asya'dan gelen ürünler, İran ve Erzurum üzerinden uzun bir yolculuk sonrası Trabzon'a varır ve buradan deniz yoluyla Anadolu'nun batısına, İstanbul'a ve Avrupa'ya gönderilirdi. Bu nedenle Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıyor. Bildiğiniz üzere Karadeniz Sahil Yolu, sahil kesimindeki yerleşim yerleri, yüksek standartlı bir ulaşım ağıyla birbirine bağlı. Sahil kesiminden iç bölgelere ulaşım yakın zamana kadar Karadeniz coğrafyasının izin verdiği şartlarda sağlanıyordu. Bu nedenle başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından direksiyonuna geçtiği makam aracı Togg'u tünelde kullandı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023