Bakan Karaismailoğlu: 'Güney Çevre Yolu ile şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Güney Çevre Yolu'nun birinci etabının temelini attıklarını belirterek yaklaşık 44 kilometreden oluşan çevre yolunun 36 kilometresinin 15 tünelle, 2 kilometresinin ise 14 viyadükle geçileceğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Proje sayesinde; Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Güney Çevre Yolu temel atma törenine katıldı. Akçaabat ilçesinin Mersin mahallesindeki törende konuşan Bakan Karaismailoğlu "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Güney Çevre Yolu'nun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız demiştim. Sözümüzde durduk. Bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana, emekçilerimizin ve tüm çalışan kesimin yanında olduk. AK Parti hükümetleri olarak, emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük, sahiplendik. Aynı güçle sahiplenmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Güney Çevre Yolu yaklaşık 44 kilometre uzunluğunda olacak"

Trabzon Güney Çevre Yolu'nun yapım çalışmalarını başlatmak üzere bir arada olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Doğu Karadeniz'in en büyük kenti konumundaki Trabzon'umuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu, yaklaşık 44 kilometre uzunluğunda. 31 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş şeritli olarak bölünmüş yol standardında projemize başlıyoruz. Güney Çevre Yolu, Trabzon şehir merkezini güneyden çevreleyecek şekilde, Çarşıbaşı-Akçaabat Devlet Yolu Ayrımı ile Yomra-Arsin Devlet Yolu ayrımı arasında hayata geçecek. Üç kısım halinde inşa edeceğimiz çevre yolunun ilk aşamada 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. etabında yapım çalışmalarına bugün başlıyoruz. Bu ilk kısım Akçakale'den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'ndan devam edecek. 1. etapta toplam uzunluğu 14,5 kilometre olan 7 çift tüp tünel ve 968 metre uzunluğunda 7 viyadük bulunuyor. Çevre yolunun 16,5 ile 22,5 kilometreleri arasında kalan 6 kilometrelik 2. etapta ise toplam 4 bin 550 metre uzunluğunda 2 çift tüplü tünel ile 380 metrelik 2 viyadük; 22,5 ile 43,8 kilometreleri arasında kalan 21,5 kilometrelik 3. etapta ise toplam 16 bin 840 metre uzunluğunda 6 çift tüplü tünel ve 750 metrelik 5 viyadük yer alacak. Özetle; yaklaşık 44 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 36 kilometresi 15 tünelle, 2 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek. Proje sayesinde; Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğu ortadan kalkacak" diye konuştu.

Karaismailoğlu, 2 gün sonra 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'ni açacaklarını ifade ederek "Zigana Tüneli, asırlardır önemli bir ticaret yolu olarak Uzak Asya ve İran üzerinden Trabzon'a ulaşan güzergaha vurulan bir mühür olacak, bölgenin uluslararası transit ticaretine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"İftira siyasetlerinden vazgeçmiyorlar"

"Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken birileri de yalan ve iftira siyasetlerine devam ediyor" ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güney Çevre Yolu projemizle ilgili yine malum çevreler ve muhalefet eliyle 'çamur at izi kalır' formülü işletilmeye çalışıldı. İftira siyasetlerinden vazgeçmiyorlar. Bakın, siyaset ve hizmet yarışında eleştiri, tenkit önemlidir. Bu nedenle muhalefet partileri, ülkelerin gelişimi için son derece kıymetli bir işleve sahiptirler. Ancak burada, nezaket ve ahlak dışında aşılmaması zorunlu görülen önemli kural da milli menfaatlerdir. Ama maalesef yıllardır tecrübe ediyoruz ki; muhalefet ve kendilerini onların 'taşeronu' olarak konumlamış bazı medya organları; ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırmaya soyunmuş durumdalar. Vatanımızın ve milletimizin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir zihniyet var. Ama unuttukları bir şey var ki, 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti'mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır. AK Parti'nin icraatları da milletine hizmetleri de asla bitmez. Biz ülkemize umut olduk, milletimizin de bize güveni bitmez. Sizler CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Elbette hayır. Taş üstüne taş koyduklarını gördünüz mü? Elbette hayır."

"Ya altılı masaya sekreter ya aziz millete bir lider seçeceğiz"

"14 Mayıs'ta ya Altılı Masa'ya bir sekreter seçeceğiz, ya bu aziz millete bir lider seçeceğiz" diyen Karaismailoğlu "Ya teröristlerin desteklediğini seçeceğiz ya teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. ya AB'den aferin almayı marifet sayanları seçeceğiz ya bu milletin duasını ve alkışını almayı en büyük paye gören Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını seçeceğiz. ya çağdaş manda kurumu IMF'ten talimat alanları seçeceğiz ya tam bağımsız Türkiye diyenleri seçeceğiz. ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi nice dev eserleri engellemeye çalışanları seçeceğiz ya dünyayı Türkiye'ye bağlayan eser fırtınası estiren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. ya milletin değerlerini hiçe sayanları seçeceğiz ya Ayasofya'yı yeniden özgür kılanları seçeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tam. O zaman bağımsızlığımız için, kalkınmamız için aydınlık geleceğimiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Böylece; eser ve hizmet fırtınasına devam edeceğiz" dedi. - TRABZON