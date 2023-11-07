Bakan Kacır: Türksat-6A'nın testlerini tamamladık (2)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NIN 2024 MALİ YILI BÜTÇESİ, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Kacır, organize sanayi bölgeleri ile ilgili gelen sorulara ilişkin "Halihazırda Bakanlığımızca kuruluş işlemleri tamamlanan 353 organize sanayi bölgesinde 82 bin 764 sanayi parselinin 69 bin 446'sı yani yaklaşık yüzde 90'ı sanayicilerimize tahsis edilmiş durumda ve bu tahsis edilen parsellerin de 58 bin192'si üretim, 5 bin 704'ü inşaat, 5 bin 550'si ise proje aşamasında. Bu istatistikleri şunun için vurguladım yani toplam parsel sayısının yaklaşık yüzde 90'ını tahsis etmişiz ve tahsis ettiklerimizin de neredeyse yüzde 90'ı üretime geçmiş. Bu aslında organize sanayi bölgesi uygulamasının etkin şekilde çalışmakta olduğunu gösteriyor. Üretime geçen parsellerde 2.5 milyon kişi istihdam edilmekte ve kalan parsellerin tümünün üretime geçmesi halinde 3.5 milyona varan bir istihdam öngörümüz bulunmakta" dedi.

'20 YILLIK DÖNEMDE SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 20'LERDEN YÜZDE 80'LERE ÇIKTI'

Bakan Kacır, milletvekillerinden savunma sanayii konusuna ilişkin gelen sorulara şu şekilde yanıt verdi: "Şu bir gerçek, Türkiye bir milli teknoloji hamlesi yolculuğundadır. Milli teknoloji hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı, yüksek teknolojiyi yerli ve milli imkanlarıyla geliştirebilmesi, üretebilmesi ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilmesidir. Milli teknoloji hamlesinin öncü sektörü Türkiye'de savunma sanayisi olmuştur, bu da aslında bir tesadüf değildir. Türkiye kırk yıla yakın bir zamandır terörle mücadele eden ve bu mücadelesinde maalesef müttefiklerini dönem dönem yanında göremeyen, parasını verdiği halde ihtiyacı olan savunma sanayisi sistemlerine erişim imkanını dönem dönem bulamamış bir ülkedir. Bu da Türkiye'mizi özellikle son 20 yılda kendi ihtiyaçlarını kendisi görebilmek adına savunma sanayisinde hava, kara, deniz ve uzay sistemleri dahil olmak üzere tüm kritik platformlarını yerli ve milli olarak geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu sayede 20 yıllık dönemde savunma sanayisinde yerlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkmıştır. Bu sayede pek çok kritik platformumuzu yerli ve milli olarak geliştirme kabiliyeti elde etmişizdir. Milli Muharip Uçak Projesi Mart 2023'te piste çıktı, 2023 yılsonunda inşallah ilk uçuşunun gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hürjet projesi Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği eğitim ve hafif muharip jet uçağı. İlk uçuşunu yine bu yıl 2023 yılı Nisan ayında gerçekleştirdi performans testleri devam ediyor. Atak helikopteri milli helikopterimiz üretimde ve kullanımda. Çok açıklıkla ifade edelim bu projelerden bir milim bile geri adım atmayacağız hatta bu projeleri bugünkünden çok daha ileri noktalara, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın 85 milyonun huzuru, refahı, güvenliği için, istiklalimiz için, istikbalimiz için geliştirmeye devam edeceğiz"

'BUGÜN İTİBARIYLA BANTTAN İNEN TOGG ARAÇLARININ SAYISI 10 BİNİ AŞMIŞTIR'

Milletvekillerinin TOGG ile ilgili eleştiri ve sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, "Türkiye'nin otomobili hakikaten bir milli gurur projesidir ve bugün itibarıyla bir başarı hikayesidir. Bugün itibarıyla banttan inen TOGG araçlarının sayısı 10 bini aşmıştır. Bu, 60 yıllık bir hayalin gerçekleşme hikayesidir ancak şunu da biliyoruz ki bu büyük başarı hikayesini geleceğe taşımak adına daha yapacak çok işimiz var ve tam da bugün çok sayıda vekilimizin gündeme getirdiği savunma sanayisindeki bilgi, birikim ve tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg'da somut bir örneğe dönüşmüştür. Togg'un Ankara'da kurduğu araştırma merkezinde halihazırda 180 mühendisimiz çalışmakta ve bunların 112'si savunma sanayisi kökenlidir. Bu merkezde yerli ve milli helikopterimizin kontrol bilgisayarlarından elde edilen tecrübeyle şimdi araç kullanıcı ara yüzlerini kontrol eden bilgisayar donanım ve yazılımını geliştiriyoruz. Yine, bu merkezde askeri hava araçlarımızdan edinilen merkezi kontrol bilgisayarı ve oto pilot tasarımı tecrübesiyle Togg'un merkezi kontrol bilgisayarını ve otonom sürüş sistemi tasarımını geliştiriyoruz" dedi.

Togg'un bir siyasi proje olarak tanıtıldığı eleştirisi üzerine Bakan Kacır, "Bizim böyle bir çabamız yok, gayretimiz yok ancak şu bir gerçek ki milletimiz Togg'un kimin ısrarıyla, kimin iddiasıyla, kimin sahiplenmesiyle gerçekleştiğini biliyor. Şu bir gerçek ki milletimiz 60 yıldır hayal olan bir milli otomobil projesinin nihayetinde şimdi gerçekleştiğini de biliyor. Devrim otomobilinin hikayesini de biliyor. Dolayısıyla, biz geliştirdiğimiz projeleri, yaptığımız icraatları milletimizin takdirine sunarız; takdir milletimizindir. Nihayetinde kazanım, milli kazanımdır, 85 milyonun kazanımıdır" diye konuştu.

'SON 6 YILDA DÜNYA BANKASI VERİLERİNE GÖRE, BEYİN GÖÇÜ KONUSUNDA BİR İYİLEŞME MEVCUT'

Beyin göçü ile ilgili milletvekilinin sorusuna Bakan Kacır şu şekilde yanıt verdi: "Yine burada bir sayın milletvekilimizin özellikle ifade ettiği, kıymetli beyinlerimizin bazılarını belki Türkiye'ye döndüremiyor olsak da bulundukları yerde onlardan istifade etmeliyiz görüşünü saygıyla karşılıyoruz ve bunu yapmaya yönelik de TÜBİTAK olarak halihazırda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Beyin göçü istatistiği açısından da Dünya Bankası tarafından referans verilen beyin göçü istatistiğine göre, 2023 yılında 179 ülkenin yer aldığı sıralamada ülkemiz son 6 yılda 21 sıra iyileşme göstererek 112'den 134'e gelmiştir. Beyin göçü istatistiğinde ülkeler sıralamada ne kadar geride yer alırsa bu durum diğer ülkelere görece daha az beyin göçü verdiklerini göstermektedir, dolayısıyla aslında son 6 yılda Dünya Bankası verilerine göre, beyin göçü konusunda bir iyileşme mevcut."

Görüşmelerin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.

Rukiye MEYVECİ/ ANKARA,