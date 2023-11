- Bakan Işıkhan: " Gazzelilerin yalnız olmadığını dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz"

ANTALYA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Filistin'de Gazze'de bir soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, " Zulüm devam ettikçe biz susmayacağız, kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar Filistin rahat bir nefes alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın da defaatle dile getirdiği gibi hem insani yardımlarımızı ulaştırma noktasında hem de diplomatik girişimlerimizi sürdürme noktasında kararlıyız. Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, Antalya programları çerçevesinde partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bakan Işlıkhan, turizmin başkenti, Akdeniz'in incisi Antalya'ya Bakan olarak ilk gelişi olduğunu kaydederek, tarihin, doğanın, medeniyetlerin yaşayan şahidi Antalya teşkilatıyla bir araya geldiklerini söyledi.

7 Ekim'den bu yana kutsal topraklar, ilk kıblenin zulüm altında ve kana bulandığını dile getiren Bakan Işıkhan, " Gazze'de bebekler, masum insanlar acımasızca öldürülüyor. Bir devletten ziyade terör örgütü gibi davranan İsrail; ne hastane, ne okul, ne ibadethane, ne aşevi ayrımı yapmadan canlı gördüğü her şeyi yok etmeye devam ediyor. Filistin'de Gazzeli kardeşlerimize karşı bir soykırım gerçekleştiriliyor. Esasında bildiğiniz gibi, bu, bir aylık bir mevzu değil, Filistin bu insanlık dramını 75 yıldır yaşıyor. ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yıllardır ulusal ve uluslararası tüm mecralarda son derece net ve kararlı bir şekilde bu gerçeği dünyaya haykırıyor. Nitekim Kudüs bizim ezeli ve ebedi davamızdır. Bu sebeple Kudüs zincirlerinden ve işgalci İsrail'in zulmünden kurtulmadığı sürece bir yanımız hep eksik, hep mahzun kalmaya devam edecek. Zulüm devam ettikçe biz de susmayacağız. Biz bin yıldır bu coğrafyada mazlumun ve mağdurun hamisi olmuş bir medeniyetin mirasçıları olarak fırsat bulduğumuz her an ve her ortamda sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar Filistin rahat bir nefes alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın da defaatle dile getirdiği gibi hem insani yardımlarımızı ulaştırma noktasında hem de diplomatik girişimlerimizi sürdürme noktasında kararlıyız. Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak, en kötü barışın dahi savaştan ve kan dökmeden çok daha iyi olduğuna inanan bir millet olarak haktan, adaletten ve barıştan yana tavrımızı ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Heba olmaya başlayan şehirlerden oldu"

Antalya'nın bundan bir beş yıl öncesine kadar sürekli gelişen ve güzelleşen bir şehir olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "Maalesef, üzülerek söylüyorum ki, son yerel seçimle birlikte halka hizmetten bihaber bir yönetim anlayışıyla tabiri caizse heba olmaya başlayan şehirlerimizden birisi haline gelmeye başladı. Ama umutsuz olmak yok. 31 Mart'ta büyükşehir başta olmak üzere diğer şehirleri AK Parti Belediyeciliği ile tanıştıracağız. Önümüzde yeni bir mücadele süreci var. Sizler mahalle teşkilatlarından, il ana kademe mensuplarına değin, AK Parti'nin doğuşundan bugüne tüm varınızı yoğunuzu ortaya koyup, şehrimizi AK Parti'nin yönetim anlayışıyla buluşturdunuz. İnşallah beş senelik bir aradan sonra önümüzdeki yerel seçimde, büyükşehir belediyesi başta olmak üzere Antalya'mızın AK Partimizde olmayan tüm ilçelerini de AK belediyecilikle yeniden buluşturacağız"ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan, AK Parti'nin partilerden bir parti olmadığını, kadim bir davanın siyasi bir mücadeleye dönüşmüş, teşkilatlanmış, vücut bulmuş hali olduğunun altını çizdi.

"Kalkınma hamlelerini attıracağız"

AK Parti'nin iktidar partisi olmanın ötesinde bu ülkenin özeti, sembolü niteliğinde olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "AK Parti demek; gelişim, kalkınma, yatırım, üretim ve istihdam demek. Antalya'nın geçmiş dönemlerde AK Parti ile yaşadığı değişimi, dönüşümü en iyi tecrübe eden sizlersiniz. Çalışma hayatından sağlığa, tarımdan turizme, sanayiden eğitime dek her alanda gerçekleştirdiğimiz icraatların, iyileşmenin en yakın şahidi Antalyalı kardeşlerim. Tabi önümüzdeki dönem hem Antalya özelinde, hem de ülkemiz genelinde bu yatırımları, kalkınma hamlelerini daha da arttıracağız. Tabi bunun için teşkilatlarımızın yılmadan yorulmadan, ilk günkü aşkla çalışacağına inancım tam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye yüzyılı hayalimizi biliyorsunuz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle birlikte büyüttüysek, güçlendirdiysek, zenginleştirdiysek, inşallah Türkiye yüzyılını da beraber inşa edeceğiz. Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi ve Antalya'yı daha ileriye taşımak için ter döküyoruz" dedi.

"375 bin 902 kişinin işe yerleşmesini sağladık"

Bakan Işıkhan, Antalya'da İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında özel ve kamu sektöründe toplam sadece bin 237 vatandaş işe yerleştirilmişken; geçtiğimiz yıl toplam 45 bin 916 kişiyi işe yerleştirdiklerini kaydetti.

2002 yılından günümüze kadar ise toplam 375 bin 902 kişinin İŞKUR aracılığıyla Antalya'da işe yerleşmesini sağladıklarını aktaran Bakan Işıkhan, "2002 yılından günümüze kadar şehrimizde toplam 142 bin 242 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. Antalya'da 179 bin 431 vatandaşımıza 2,4 milyar TL Kısa Çalışma Ödeneği; 419 bin 193 vatandaşımıza 2,4 milyar TL İşsizlik Ödeneği 178 bin 648 vatandaşımıza 761,3 milyon TL nakdi ücret desteği, ödedik" diye konuştu.

"1 Nisan'da büyükşehiri alacağız"

Önlerinde ciddi bir seçim olduğuna vurgu yapan Bakan Işıkhan, "Bugüne kadar Antalya'da çalınmadık kapı bırakmayan AK Parti'nin gönül erlerinin çok daha büyük bir başarı ortaya koyacağını biliyorum. Bizlerin de AK Parti'nin kabinesi, bakanları olarak üzerimize düşen tüm görevleri en iyi şekilde yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bu anlamda şahsımın ve bakanlığımızın kapılarının sizlere her daim açık olduğunu özellikle belirtmek isterim. Hep birlikte el ele verip, daha çok çalışacak, Antalya'yı projelerin, yatırımların, turizmin, ticaretin, istihdamın merkezi haline getireceğiz inşallah. 1 Nisan sabahı Büyükşehir bizde olmak şartıyla alabildiğimiz tüm belediyeleri alarak bir zafere imza atacağız" açıklamasında bulundu.

İl Başkanı Ali Çetin, ise 1 Nisan sabahına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçeyi almaya talip olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan'a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşlik etti.