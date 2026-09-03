Adalet Bakanı: Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı Olacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; hukuk devletimizi güçlendirmeye, toplumumuzun huzurunu korumaya ve ceza infaz sistemimizi daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda ceza ve infaz alanında da Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Gürlek, infaz sürecinin topluma kazandırma boyutuna dikkat çekti. Gürlek, "Devletimiz, vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlulara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Ancak güçlü devlet anlayışımız bununla sınırlı değildir. Cezasını çeken insanın yeniden topluma kazandırılması, yeniden suçun içine sürüklenmemesi, bir meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya konulan irade de devletimizin insana uzattığı pamuk elidir" diye konuştu.

"Hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak temel amacımız"

İşyurtlarının amacına değinen Bakan Gürlek, "İşyurtları Kurumumuzun temel amacı da budur: Hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut mesleki becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan vermek, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini veya kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir" ifadelerini kullandı.

"31 Ağustos itibarıyla yıl içerisinde 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetlerde yer almıştır"

Kurumun sayısal verilerini paylaşan Gürlek, "Bugün İşyurtları Kurumumuz bünyesinde 378 İşyurdu Müdürlüğü, 200'ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet göstermektedir. Çalışma ve işbaşı mesleki eğitim süreçlerine katılım 2024 yılına göre 2025 yılında yaklaşık yüzde 32,6 oranında artmıştır. 31 Ağustos 2026 itibarıyla yıl içerisinde 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetlerde yer almıştır. Bu büyük yapının yürütülmesinde ise 12 bin 635 personelimiz görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.

"4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkanı sağlanmaktadır"

Kamu ve özel sektör iş birliklerinin önemine vurgu yapan Gürlek, "Temmuz 2026 itibarıyla kamu sektörüyle yapılan 75 ayrı sözleşme, özel sektörle yapılan 99 ayrı sözleşme kapsamında toplam 4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkanı sağlanmaktadır. Bu iş birliklerini son derece önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İnfaz kurumunda edinilen mesleğin kapısı, tahliyeyle birlikte kapanmayacak"

Gelecek dönem planlarına ilişkin Gürlek, "İşyurtlarında meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında çalışma hayatına daha kolay katılabilmeleri için de yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. İnfaz kurumunda edinilen mesleğin kapısı, tahliyeyle birlikte kapanmayacak; aksine yeni bir hayatın kapısını açacaktır" dedi.

"Sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefi"

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Gürlek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini de Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının; insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri güçlü biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz."

Ayrıca programa. Bakan Gürlek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, savcılar, hakimler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı