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Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
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Canlı yayında robot kameranın geniş açıya geçmesiyle masanın altındaki görüntüsü ekrana yansıyan ünlü sunucu Ersin Düzen, görüntülerle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. 30 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığını belirten Düzen, "Yayına boxerla çıkacak kadar şuurumu yitirmedim" diyerek tepki gösterdi.

  • Ersin Düzen, canlı yayında ekrana yansıyan görüntüsüyle ilgili açıklamasında, 3 saat 17 dakika süren yayın sırasında şortunun deri koltuğun etkisiyle yukarı doğru çekildiğini ve robot kameranın anlık odaklanmasıyla görüntünün ekrana geldiğini belirtti.
  • Düzen, görüntünün yalnızca kısa bir kesiti üzerinden yapılan değerlendirmelerden dolayı üzüldüğünü ifade etti.
  • Düzen, 30 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Ünlü sunucu ve futbol yorumcusu Ersin Düzen, canlı yayın sırasında ekrana yansıyan görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı. Düzen, 3 saat 17 dakika süren yayın sırasında giydiği şortun deri koltuğun da etkisiyle yukarı doğru çekildiğini ve robot kameranın anlık olarak kendisine odaklanmasıyla söz konusu görüntünün ekrana geldiğini belirtti.

"ŞORT YUKARI DOĞRU ÇEKMİŞ"

Ersin Düzen, açıklamasında, "Değerli arkadaşlar, canlı yayında dün gece ifade ettim ama, buradan da yazmak şart oldu :) 3 saat 17 dakika süren yayında, altımdaki şort, deri koltuğun da etkisiyle yukarı doğru çekmiş. Robot kameranın anlık odaklanmasıyla ekrana gelen görüntünün hemen üstüne bunu o an açıkladım" dedi.

"BUNLARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Görüntünün yalnızca kısa bir kesiti üzerinden değerlendirmeler yapıldığını belirten Düzen, yaşadığı üzüntüyü de dile getirdi. Düzen, "Ama görüyorum ki, bir fotoğraf veya 5 saniyelik video üzerinden herkes dilediğini yazmış, yazmaya devam ediyor ve açıkçası bunları görünce çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

"30 YILLIK MESLEK HAYATIMDA..."

Deneyimli sunucu, açıklamasının sonunda ise "30 yıllık meslek hayatımda böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmak da varmış; sevgiler…" sözlerine yer verdi. Düzen böylece yayındaki görüntünün nedenini açıklayarak, şortunun deri koltuğun etkisiyle yukarı çekildiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRuhi Kara:

Neyse canım buna da şükür

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Haber YorumlarıKöşesiz yazar:

Yav he he o nasıl şort la

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