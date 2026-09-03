Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Joao Neves, geçtiğimiz günlerde kulüp tesislerine alışılmışın dışında bir araçla gelmişti. Portekizli futbolcunun ticari araç tercih etmesinin arkasındaki neden belli oldu. Media Parisien'in aktardığı bilgiye göre Neves'in araç tercihinin nedeni, taşıdığı çok sayıdaki bağış malzemesiydi.

ARACIN İÇİ BAĞIŞLIK EŞYALARLA DOLUYDU

Portekizli futbolcunun yüzlerce kıyafet ve çeşitli eşyayı PSG tesislerine getirdiği belirtildi. Söz konusu malzemelerin, PSG Vakfı tarafından hayır kurumlarına bağışlanmak üzere toplandığı ifade edildi. Neves'in de çok sayıdaki eşyayı taşıyabilmek için tesise ticari araçla geldiği aktarıldı.

NEDEN TİCARİ ARAÇ KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Böylece yıldız futbolcunun tesislere neden ticari araçla geldiği de açıklığa kavuştu. Neves'in tercihinin lüks otomobiller yerine farklı bir araç kullanmakla ilgili olmadığı, bağışlanacak yüzlerce kıyafet ve eşyayı taşıma amacıyla yapıldığı belirtildi.