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Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
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Trabzonspor, Gine-Bissaulu golcü Franculino Gluda Dju'nun transferi için Midtjylland ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki forvet için 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Franculino'yu taşıyan özel uçağın saat 16.15'te Trabzon'a ineceği açıklandı.

Trabzonspor'da uzun süredir beklenen Franculino Gluda Dju transferinde resmi açıklama geldi. Bordo-mavili kulüp, Gine-Bissaulu golcünün transferi konusunda Danimarka ekibi Midtjylland ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor ayrıca yeni transferini taşıyan özel uçağın saat 16.15'te Trabzon Havalimanı'na ineceğini duyurarak taraftarları karşılamaya davet etti.

BONSERVİSİ 17 MİLYON EURO

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre Franculino'nun bonservisi için Midtjylland'a 17 milyon euro ödenecek. Söz konusu bedelin 5 yıla yayılan 8 taksit halinde ödeneceği belirtildi. Transfer anlaşmasında ayrıca belirli şartların gerçekleşmesine bağlı bonus maddelerinin bulunduğu ifade edildi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Midtjylland, Franculino'nun gelecekte başka bir kulübe transfer edilmesi halinde de gelir elde edecek. Anlaşmaya göre Trabzonspor'un oyuncunun sonraki satışından elde edeceği bedelden, Midtjylland'a ödenen ve ödenecek tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 15'i Danimarka temsilcisine verilecek.

HER SEZON 2 MİLYON 125 BİN EURO KAZANACAK

Trabzonspor, Franculino ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Gine-Bissaulu forvete sözleşme kapsamında her sezon 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödenecek. Bordo-mavili kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde Franculino'nun 2030-2031 sezonundaki garanti ücreti ise 2 milyon 406 bin 250 euro olacak.

MENAJERLİK ÜCRETİ DE AÇIKLANDI

Transferin menajerlik maliyeti de KAP bildiriminde yer aldı. Trabzonspor, futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında menajerlik hizmet bedeli ödeyecek.

SAAT 16.15'TE TRABZON'DA

Bordo-mavili kulüp, yeni golcüsünün şehre geliş saatini de açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, "Yeni transferimiz Franculino Dju'yu taşıyan özel uçak, saat 16.15'te Trabzon Havalimanı'nda olacaktır. Tüm taraftarlarımızı, Franculino Dju'yu karşılamak üzere Trabzon Havalimanı'na bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Böylece Trabzonspor'un 17 milyon euroluk transferi Franculino Dju, taraftarlarla buluşmak üzere Trabzon'a geliyor.

Alper Kızıltepe
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