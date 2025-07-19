Bakan Güler, KKTC'de Mutlu Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümünde

Bakan Güler, KKTC'de Mutlu Barış Harekatı'nın 51. Yıl Dönümünde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek Mutlu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü törenlerine katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile KKTC'ye gitti. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü törenlerine katılacak olan Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, ilk olarak KKTC Cumhuriyet Meclisini ziyaret ederek Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları

YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte şampiyonlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erik Ten Hag yeni takımıyla çıktığı ilk maçta bozguna uğradı

Yeni takımıyla çıktığı ilk maçta bozguna uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.