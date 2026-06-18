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Bakan Güler, Hollanda Savunma Bakanı Yeşilgöz-Zegerius ile bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'ndaki görüşmeleri çerçevesinde Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ile bir araya geldi. Görüşmede, heyetler arası toplantı da gerçekleştirildi. Temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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