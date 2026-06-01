Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'nu kabul etti

BAKAN GÜLER: HAVA KUVVETLERİMİZİ MODERN HAVA TEKNOLOJİLERİYLE DONATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabulünde bir konuşma yaptı. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutlayarak, "Malumunuz olduğu üzere, uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Türkiye; sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileri ile uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez üyelerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde, Bakanlığımız da devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiyi haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimizi de köklü tarihi geçmişine ve geleceğin konseptine uygun olarak modern hava teknolojileriyle donatmaya devam ediyoruz" dedi.

'HAVA KUVVETLERİ ÜLKEMİZİN İFTİHAR KAYNAĞI'

Bakan Güler, karada ve denizde olduğu gibi semaların emniyetini en iyi şekilde sağlayacak hava araçlarında da atılımları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Birbirinden güzide sistemleri, kahraman ordumuzun ve Hava Kuvvetlerimizin envanterine dahil etmeye devam ediyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, jet eğitim uçağımız HÜRJET, genel maksat helikopterimiz GÖKBEY, kısa bir süre sonra envanterimize girecek TAYFUN ile 5'inci nesil yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir. Her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmak için yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz. Gururla ifade etmeliyim ki Hava Kuvvetlerimiz; yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı olmaktadır. Hava Kuvvetlerimizin kahraman personelinin elde ettiği başarılar, milletimizin öz güveni, devletimizin itibarı ve ülkemizin geleceği açısından da büyük anlam taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizin, daha büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Hava Kuvvetlerimizin, ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yolunuz ve bahtınızın semalar kadar açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı