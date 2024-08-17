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Bakan Güler: "Endonezya Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir"

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Endonezya'nın Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından biri olduğunu belirtti. Güler, Endonezya ile askeri ve savunma sanayii alanında da iş birliğini güçlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Güler: "Endonezya Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir"

"Endonezya ile askeri ve savunma sanayii alanında da iş birliğimizi güçlendirmekteyiz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Endonezya Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir" dedi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, 17 Ağustos Endonezya Bağımsızlık günü vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Bayrak töreniyle başlayan resepsiyonda yerel kıyafetler ve lezzetler tanıtılırken Endonezya'ya ait geleneksel danslar edildi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binalı Yıldırım ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama katıldı.

"Endonezya Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir"

Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'nın Milli Günü'nü kutlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Konuşmasının devamında Endonezya ve Endonezya halkının Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Güler, "Endonezya'nın bağımsızlığı uğrunda cesaret ve kahramanlıkla mücadele ederken hayatını feda eden büyük ve güçlü bir ülkenin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan şanlı Endonezya'nın kahramanlarını da yad etmek istiyorum. Endonezya ve kardeş Endonezya halkı Türkiye için özel bir yere sahiptir. Zira ülkelerimizin coğrafi uzaklığa rağmen asırlardır devam eden dostluk ve kardeşlik bağları bulunmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşan bu bağlar, bugün de ülkelerimiz arasındaki çok yönlü iş birliği ve güçlü dostluk ilişkilerine zemin hazırlarken ortak geleceğimize de yön veriyor. Sahip olduğu konu ve potansiyeliyle jeopolitik önemdeki Endonezya Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir. Nitekim ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimiz son yıllarda hemen hemen her alanda artan bir ivmeyle gelişmektedir. Özellikle Güneydoğu asili olan ticaret hacmimizde dost Endonezya önemli bir yer tutmaktadır. Bütün bunların yanı sıra Türkiye ve Endonezya olarak üye olduğumuz uluslararası platformlarda da iş birliği içerisindeyiz. Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak tutumumuz oldukça kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Endonezya ile askeri ve savunma sanayii alanında da iş birliğimizi güçlendirmekteyiz"

Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Endonezya ile pek çok alanda olduğu gibi askeri ve savunma sanayii alanında da iş birliğimizi güçlendirmekteyiz. Ortak fayda temelinde geçtiğimiz yıl imzaladığımız eylem planı bu alandaki ilke ve hedef birlikteliğimizi en açık şekilde yansıtmaktadır. Buna yönelik somut uygulamaları hayata geçirmenin ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve güveni daha da artıracağı muhakkaktır. Ayrıca silahlı kuvvetlerimizin birlikte icra edecekleri eğitim ve tatbikatların sayısı da giderek artmaktadır. Temel hedefimiz birbirimize duyduğumuz güven ilişkisi ve ortak tarihi geçmişimizden aldığımız ilham ve motivasyonla dostluk ve iş birliğimizin her alanda çok daha güçlü bir seviyeye ulaştırılmasıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Güneydoğu Asya Yaşar Güler Endonezya Türkiye Ankara Savunma Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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