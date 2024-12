Bakan Göktaş, Trabzon'da AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselelerinde tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Göktaş, "Bu salonda sadece bir kongre yapmıyoruz. Bu salonda, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını inşa eden genç yüreklerin heyecanını, kararlılığını ve birlik ruhunu paylaşıyoruz. Türkiye'yi 23 yıldır geleceğe taşıyan, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran bir hareketin gençlerinin çok büyük sorumlulukları var." diye konuştu.

Göktaş, bu sorumluluğun sadece bir siyasi görevi yerine getirmekten ibaret olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sorumluluk, milletimizin huzurunu, bağımsızlığını ve istikbalini koruma görevini omuzlarınızda taşımaktır. Sizler, 'Gençler bu davanın taşıyıcılarıdır.' diyen bir liderin, Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüyen gençlersiniz. Sizler, davasını omuzlayan, milletine hizmet etmeyi en büyük şeref sayan, çalışkan, dinamik ve cesur bir gençlik olarak Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa edecek nesillersiniz. Sizler, yarınlarımızın teminatı, medeniyet değerlerimizi yaşatan, bayrağımızı daha yükseklere taşıyan, ülkemizi her alanda lider konumuna getirecek iradeye sahip gençlersiniz. Gençler bu dava 'ben' davası değil, 'biz' davasıdır. Bu dava, hakkın, adaletin, kardeşliğin davasıdır ve bu dava, büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele eden siz kıymetli gençlerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecek."

"23 yılı aşkın süredir AK Parti siyasetinin odağında her daim gençlerimiz oldu"

Bir ülkenin gerçek gücünün, sahip olduğu bilgi birikimi, üretim kapasitesi ve genç nüfusunun dinamizminden geldiğine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu üç temel unsurdan biri eksikse güçlü bir ülke inşa etmek mümkün değildir. Bu anlamda gençlik ne kadar sağlam olursa gelecek de o kadar parlak olur çünkü gençler, toplumun refahının, kalkınmasının ve ilerlemesinin güvencesidir. İşte bu nedenle 23 yılı aşkın süredir AK Parti siyasetinin odağında her daim gençlerimiz, sizler oldu. 16 yaşından beri siyasetin her kademesinde görev almış Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en önemli yol arkadaşları her zaman sizler oldunuz, gençler oldu. Bir asırda yapılabilecek binlerce projeyi sizlerin enerjisiyle 23 yıla sığdırdık. İnşallah sizler de eğitimde, bilimde, teknolojide, sporda, sanatta ve hayatın her alanında öncü nesiller olarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak ve dünyada güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz."

"Bizim davamız sadece bir coğrafya meselesi değil, bir insanlık davasıdır"

Göktaş, "Şunu asla unutmayın, bir iddianız yoksa, inancınız zayıf, yürüdüğünüz yol yarım kalır. Büyük hedeflere ulaşmak için önce kendinize ve yürüdüğünüz yolunuza inanmalı, ardından bu inancı güçlü bir iddiayla desteklemelisiniz. Tarihe dönüp bir bakın gençler. Dünyayı değiştirenler, sadece ve sadece iddialarının peşinden cesaretle gidenlerdir. Bugün bu salonda, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğine yön verecek bir gençliğin kararlılığını görüyorum. Sizlerin gözlerindeki ışık, aziz milletimizin geleceğe olan güveninin en büyük teminatıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti hareketinin özünde, ruhunda ve hedeflerinde her zaman bunun olduğunu belirten Göktaş, "Sizler bu kutlu mücadelenin asli unsurları, bu davanın vazgeçilmez neferlerisiniz. Bizim davamız sadece bir coğrafya meselesi değil, bir insanlık davasıdır. Bu dava, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde mazlumun yanında olanların ve insanlık onurunu yüceltenlerin davasıdır." dedi.

Göktaş, şöyle devam etti:

"Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselelerinde tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz. Suriye halkının refahı ve esenliği için 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyen liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda siz kıymetli gençlerimizle mücadelemizi sürdürmek hepimiz için büyük bir onurdur. İnşallah Gazzeli kardeşlerimiz için de adalet yerini bulacak ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak. Bu inançla hem ülkemizin hem de mazlum coğrafyaların yarınlarını inşallah hep beraber inşa edeceğiz. Sizler adalet, barış ve kardeşlik uğruna yılmadan çalışacak bir gençlik olarak, tarih yazmaya devam edeceksiniz."

Gençlere inançlarının ve güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Göktaş, "Bizler de sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için her zaman yanınızda olacağız. Bütün imkanlarımızla sizlerle beraber olmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. İnşallah sizler de ülkemizin geleceğini inşa ve ihya edeceksiniz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde milletimize hizmet yolunda birlikte yol yürümek, bu davanın neferi olarak bugün sizlerle birlikte olmak bizler için bir bahtiyarlık. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Yavuz Selim Öztürk'ün İlçe Gençlik Kolları Başkanı seçildiği kongrede, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti MKYK Üyesi Meryem Sürmen, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Vekili Yasin Dursun, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş ile eski AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları Başkanı Rabia Öztürk de konuşma yaptı.