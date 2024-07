Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de Sosyal Dayanışma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesapları aktarmaya başladık. Bu kapsamda 2.7 milyar lira yaşlı, 2.1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 4.8 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir temasları kapsamında ilk olarak İzmir Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki ziyaretin ardından bakan Göktaş, Buca ilçesinde bulundan Sosyal Dayanışma Merkezi'nin (SODAM) açılışına katıldı. Programda, İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer ve milletvekilleri yer aldı.

Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "Bugün İzmirli vatandaşlarımız, Buca'nın güzel insanları için çok kıymetli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Buca Sosyal Dayanışma Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Sunacağı hizmetlerle vatandaşlarımıza her daim destek olacak merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak sosyal politikalarımızı vatandaşlarımızın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde her geçen gün zenginleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza her daim yoldaş olan Roman kardeşlerimiz için tüm gayretlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Roman vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerler Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz yani SODAM'larımız bu anlayışın en güzel örneğidir. Hayata geçirilen SODAM'larla kadınlar için özel programlar hazırlıyor ve uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"90 Sosyal Dayanışma Merkezi ile kadınların kişisel gelişimine katkı sunuyoruz"

Merkezde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara katkılar sunduklarının altını çizen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün 7'si İzmir'de olmak üzere 90 Sosyal Dayanışma Merkezimiz ile 27 ilimizde kadınların kişisel gelişmelerine katkı sunuyoruz. SODAM'larla gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sanatsal etkinliklerle kadınların sosyal hayata katılımlarını arttırıyoruz. Bunun yanı sıra sunduğumuz eğitim ve beceri kursları, sağlık hizmetleri, çocuk etkinlikleriyle, roman dostlarımıza pek çok alanda destek oluyoruz. Sosyoekonomik özgürlük kazanmaları için meslek edindirme kursları ve sertifikalı eğitim programları sunuyoruz."

"Kadınlar 'SODEM' ile hayallerine kavuştu

"Aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk hakları gibi eğitim programları ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir hayat sürmelerini sağlıyoruz" diyen Bakan Göktaş, sözlerine şunları da ekledi:

"Sakarya'da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Sevgi Hanım SODAM'ın açtığı aşçılık kurslarıyla hayalindeki işi yapmaya başladı. İstanbul'da Seçil Hanım, SODAM'ın sunduğu beslenme programıyla sağlığına kavuştu. Adapazarı'nda Ayşe Hanım SODAM aracılığıyla kuaförlük mesleğini edinerek aile ekonomisine destek sağlamaya başladı. Bu güzel örnekleri arttırmak mümkün. Ben eminim ki Buca'da da bu tür başarıları elde edecek nice kadınlarımız olacak."

Bağımlılıkla mücadele vurgusu

SODAM'ların Türkiye'nin farklı illerinde yüzlerce kadına yeni imkanlar sunmaya devam etiğini aktaran Bakan Göktaş, "SODAM'ın sağladığı eğitim imkanlarıyla kadınların meslek edinmelerine katkı sağlıyor. Bu hizmetlerle kadınlar ve çocuklarımız geleceğe umutla bakıyor. Bugün hep birlikte resmi açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Buca Sosyal Dayanışma Merkezlerimizle vatandaşlarımıza yeni bir hizmet sunuyoruz. Aşçılıktan pastacılığa, robotik kodlamadan kuaförlüğe kadar açtığımız kurs programlarıyla kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Ayrıca akıllı ve zeka oyunları kursuyla 8-14 yaş grubu çocuklarımızın keyifle vakit geçirecekleri sosyal bir ortam sunuyoruz. Bunun yanı sıra merkezimize bağımlılıkla mücadele seminerleri ile vatandaşınızın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarına destek oluyoruz. Çünkü biz bağımlılıkla etkili bir mücadelenin farkındalığı yüksek, bilinçli ve duyarlı bir toplumun bu sorunun üstesinden gelmede önemli bir adım olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Günde 100 haneye sıcak yemek hizmeti

Özellikle gençlerle, bağımlılığın zararları hakkında farkındalık oluşturacak programlar düzenlediklerini ifade eden Bakan Göktaş, merkezde bulunan sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı yaptıklarını ve aşevi dağıtım noktalarıyla günde 100 haneye sıcak yemek hizmeti sunduklarını belirtti.

"Toplam 4.8 milyar lira aylık hak sahiplerine yattı"

Konuşmasında aylıkların vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara aktarmaya başladık. Bu kapsamda 2.7 milyar lira yaşlı, 2.1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 4.8 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için temmuz ayı farklarını da ağustos ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara aktaracağız. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve eksiksiz katılımları için bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" cümlelerini söyledi.

"Pek çok ülkeye örnek oluyoruz"

Sözlerini sürdüren Göktaş, son olarak şu ifadeleri aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüz yılında vatandaşlarımız için şeffaf ve adil sosyal politika modellerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak talep odaklı hizmetten arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek, sosyal hizmetler alanında yeni bir çığır açtık. Bugün özgün hizmet modelimiz pek çok ülkeye örnek teşkil ediyor. Bu anlayışla vatandaşlarımızın hizmetlerinizden etkin şekilde yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Buca Sosyal Dayanışma Merkezimiz bunun en güzel örneklerinden biridir."

"Merkez, ilimize hayırlı olsun"

Açılışta konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Vatandaşlarımıza çok yönlü hizmet verilen Buca Sosyal Dayanışma Merkezi'nin açılışı için buradayız. Bu güzel tesisi yaklaşık 6 ay önce tamamlandığında gezmiştim. Hakikaten yukarıda kurs merkezlerinden aşağıdan sosyal marketine, yemekhanesinden kreşine, kütüphanesinden birçok etkinlik salonuna kadar çok mükemmel bir merkez olarak dizayn edildi. Bu güzel merkezimizin Buca'mıza, bölgemize, ilimize hayırlara vesile olmasını ve bu güzel örneğin ilimizde yeni örneklerin, daha iyi modellerin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, konuşmaların ardından dualar ile merkezin açılışını yaptıktan sonra bina içerisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Göktaş, son olarak ise Buca ilçesinde bulunan huzurevini ziyaret ederek İzmir programını tamamladı. - İZMİR