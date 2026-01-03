Bakan Göktaş, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Sarıkamış, milletimizin en ağır şartlarda dahi sarsılmayan iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir direniş destanıdır." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda tüm şehitler için dua edildi.

Bakan Göktaş, tüm şehitleri rahmetle anarak, "Bugün tarihin en çetin mücadelelerinden birini veren Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Sarıkamış, vatan sevgisinin fedakarlıkla yoğrulduğu, iradenin en ağır şartlar altında sınandığı bir tarih sayfasıdır. Allahuekber Dağları'nda yaşanan bu büyük imtihan, millet olarak, bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Sarıkamış Harekatı'nın önemini vurgulayan Göktaş, "İmkansızlıklar içinde yürütülen o harekatta Mehmetçik, sadece silahla değil inançla, sadakatle ve teslimiyetle direnmiştir. Bugün huzur içinde yaşadığımız bu topraklar, işte o fedakarlığın üzerine inşa edildi. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a uzanan her dönemeçte bu millet, aynı kararlılığı, aynı iman ve sadakati yeniden kuşandı. Vatanına göz dikenlere geçit vermedi, bu anlamda vatanın her karış toprağı, nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak destansı fedakarlıkların şahitliğini yapmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, şehitlerin nesiller boyu taşınacak sorumluluk bıraktığına işaret ederek, "Bu sorumluluk, birliğimizi ve beraberliğimizi her şartta korumak, bizlere emanet edilen değerlerimize sahip çıkmaktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ise bu emanetin yaşayan temsilcileridir." dedi.

"Pek çok alanda hizmetimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz"

Şehit aileleri ve gazilerin gösterdiği metanet ve vakur duruşun milletin vicdanında müstesna bir yere sahip olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, devletin şehitlerin emanetlerini ve kahraman gazileri her zaman baş tacı bildiğini söyledi.

Göktaş, devletin bu anlayışı, sosyal politikalarından günlük uygulamalara kadar her alanda sürdürmeyi ilke edindiğine dikkati çekerek, "Bu ilke doğrultusunda şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra yaptığımız 855 bin ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik. 81 ilimizde düzenlediğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile 79 bin 717 gencimizi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getirdik. Diğer yandan şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden öncelikli hizmet almasını sağladık. Bu yıl evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını başlattık. Yine bu yıl özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarımız için ilave tüm ücretleri kaldırdık. 'Şehit Gazi Mobil Uygulaması'yla' bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin güvenle yaşamasını mümkün kılan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır."

"'Terörsüz Türkiye' hedefi, huzurun, istikrarın ve milli birliğin de ortak davasıdır"

"Terörsüz Türkiye" hedefinde attıkları her adımın bu fedakarlığın sonucu olduğunu ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu iradenin birlik ve beraberliği esas alan kararlı mücadeleyi ifade ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şunları dile getirdi:

"Çünkü 'Terörsüz Türkiye' hedefi, sadece güvenlik meselesi değildir, ülkemizde huzurun, istikrarın ve milli birliğin de ortak davasıdır. Bu süreçte 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları'nda ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle bir araya geldik. Bu toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi, şehitlerimizin emanetleri olan siz kıymetli ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanındayız. Her şartta destek olmaya, ihtiyaçlarınızı hızlı ve etkin şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, evladını, eşini, kardeşini kaybetmenin zorluğunu kelimelerle tarif etmek mümkün değildir ancak bilmelisiniz ki şehitlerimizin bıraktığı onurlu miras, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. Onların isimleri dualarımızda, hikayeleri hafızalarımızda var olmaya devam edecek."

"Değerli gazilerimiz, sizler bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşamamızı sağlayan kahramanlarsınız"

Gazilerin fedakarlığının da asla unutulamayacağını vurgulayan Göktaş, "Değerli gazilerimiz, sizler bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşamamızı sağlayan kahramanlarsınız." dedi.

Bakan Göktaş, gazilerin vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi olarak gençlere örnek olmaya devam ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Milletimiz, sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman şu sözü söyler: 'Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, milletimizin bize emanetidir.' Bizler de bu emaneti tüm gayretimizle koruyacağız. Ecdadımızın, şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin uğruna bedeller ödediği bu güzel ülke için var gücümüzle çalışacağız. Sarıkamış, milletimizin en ağır şartlarda dahi sarsılmayan iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir direniş destanıdır. O gün Allahuekber Dağları'nda ortaya konan mücadele, bugün birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi ayakta tutan en güçlü dayanağımızdır. Bizlere düşen görev, ecdadımızın emanetini yaşatmak, korumak ve evlatlarımıza hakkıyla aktarmaktır. Gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesi, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmetin; gazilerimizin fedakarlığına vefanın en somut ifadesidir."

Programda Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da konuşma yaptı.