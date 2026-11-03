Bakan Göktaş: "Kadınların iklim eylemindeki liderliği COP31’in önemli başlıklarından biri olacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki günlerde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağız. Kadınların iklim eylemindeki liderliği de bu sürecin önemli başlıklarından biri olacak" dedi.

Kadınlar için Enerji Okulu 2. Dönem Sertifika Töreni İstanbul'daki bir otelde düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ile birlikte sertifika programında derece yapan öğrenci ve davetliler katıldı. Bakan Göktaş törende bir konuşma yaptı. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan dijital dönüşüme dikkat çeken Bakan Göktaş, "Dünya ekonomisi, tarihinin en hızlı dönüşümlerinden birini yaşıyor. Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni üretim modelleri, küresel ekonominin kurallarını yeniden yazıyor. Yeni kurallar, yeni beceriler ister. Yeni beceriler ise yeni insanlar, yeni bakış açıları ister. Kadınların bu dönüşümde yer almaları ise, ekonominin en büyük ve en değerli potansiyelidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların ekonomideki gücünü her geçen gün daha da büyütüyoruz" dedi.

"Kuruluşuna destek verdiğimiz bin 367 kadın kooperatifimizi, sürdürülebilir ve kalıcı yapılara dönüştürmek için çalışıyoruz"

Kadınların her alanda yer alması için bakanlık olarak çeşitli eylem planlarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak kadınların, enerji, teknoloji, sanayi başta olmak üzere her alanda aktif rol üstlenmesi için çalışıyoruz. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız tüm çalışmalarımızın ana çerçevesini oluşturuyor. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurullarımızla yerel dinamikleri 81 ilimizde gözeten hizmetler sunuyoruz. Kamuda ve yerelde attığımız bu adımları, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonuyla özel sektörle de aynı hedef etrafında buluşturuyoruz. Çünkü kadın istihdamını kalkınmanın temel dinamiği olarak görüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' Programıyla, yerelden ulusala uzanan bir girişimcilik ağı kuruyoruz. Kuruluşuna destek verdiğimiz bin 367 kadın kooperatifimizi, sürdürülebilir ve kalıcı yapılara dönüştürmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların dijital dünyayı güvenle kullanmalarını sağlıyoruz"

Kadınların dijital dünyayı güvenle kullanmaları için destek programları yürüttüklerini aktaran Bakan Göktaş, "E-ticaret alanındaki iş birliklerimizle kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin emeğini dijital pazarlar aracılığıyla dünyaya açıyoruz. Diğer yandan 'Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'yla, çevre dostu iş fikirleri geliştiren kadın girişimcilerimizi destekliyoruz. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projemizle, mühendislik okuyan kızlarımızı burs, mentörlük ve eğitimlerle destekliyoruz. Onlara burs imkanının yanı sıra staj, istihdam, İngilizce dil eğitimi, mentorluk ve koçluk desteği sağlıyoruz. 'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'mızla, eğitimde ya da istihdamda yer almayan genç kadınlara çağın en çok aranan becerilerini kazandırıyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'yle de bu gençlerimize mesleki eğitim ve mentorluk desteği sunuyoruz. Turkcell ve KADEM iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz "Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Programımızla" kadınların dijital dünyayı güvenle kullanmalarını sağlıyoruz" dedi.

"'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'yle 1 milyon kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Göktaş, "Sıfır Atık Vakfı ile hayata geçireceğimiz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'yle 1 milyon kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilimizin tamamında 'Sıfır Atık Kadın Elçileri' ağını kuruyoruz. Önümüzdeki günlerde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağız. Kadınların iklim eylemindeki liderliği de bu sürecin önemli başlıklarından biri olacak. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, kadınların toplumda değişimin öncüsü olmalarını sağlayacak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Enerji sektörü, günümüzün en stratejik ve en dinamik alanlarından biridir. Ancak enerji sektörüne baktığımızda, gerek dünyada gerekse ülkemizde kadın temsilinin hala istenen düzeyde olmadığını görüyoruz. 'Kadınlar İçin Enerji Okulu', bu tabloyu değiştirmek için hayata geçirdiğimiz somut bir adımdır. Bu adımı, ikinci dönemde daha da ileriye taşıdık. İlk dönemde verdiğimiz temel enerji eğitimlerinin üzerine, elektrik piyasasındaki güncel gelişmeleri, düzenleyici çerçevedeki değişiklikleri, ticari ve teknik analizleri ekledik. Eğitimlerin bir bölümünü çevrim içi gerçekleştirerek farklı şehirlerden kadınların katılımını sağladık. Mentorluk çalışmalarıyla katılımcılarımızın yönetim ve liderlik becerilerini geliştirdik. İlk dönemde olduğu gibi bu dönemde de istihdam imkanı sağlıyoruz. Bu anlamda enerji sektöründe başlattığımız bu dönüşümün, kadın temsilini artırmanın ötesinde, geleceğin kadın liderlerini de yetiştireceğine inanıyoruz. Sizler de bu dönüşümün en güçlü temsilcilerinden olacaksınız" diye konuştu.

Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuşmasının ardından gerçekleşen sertifika dağıtımı sonrası aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı