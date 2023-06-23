Bakan Göktaş, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek, annelerin haklı mücadelesini yüreğinde hissettiğini ve yanlarında olduğunu ifade etti.