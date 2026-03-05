Bakan Göktaş: 'Çocuklar geleceğimizin teminatıdır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli'de düzenlenen "Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması" programına katıldı. Bakan Göktaş, yetim çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek devletin sosyal politikalarla çocukların geleceği için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başiskele ilçesinde düzenlenen Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'nda yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Göktaş, "Ramazan'ın ortasına denk gelen yetim iftarımızı sizlerle bir arada yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu Ramazan'da da olduğu gibi yetimlerle, her daim onların yanında olmaya, korunmaya, ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyan tüm evlatlarımızın yanında olduğumuzu ifade ettiğimiz özel bir gün aslında bugün. Rabbim çocuklarımızın her birini sağlık, huzur, güven ve sevgiyle kuşatılmış bir gelecek nasip eylesin. Emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen Kocaeli, her daim paylaşma kültürüyle de öne çıkan çok kıymetli bir şehirdir. Bugün bu özel günün en kıymetli misafirlerimizle bir aradayız. Ramazan ayında muhabbeti ve kardeşliği paylaşıyoruz" dedi.

"Kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Ramazan'ın bereketi iyilikle buluştuğunda kardeşlerimizin, evlatlarımızın yüzünde tebessüm gönlünde ferahlığa dönüşür. Devletin gücü işte böyle zamanlarında milletimizin yanında duran, dertlere derman olan ve umudun diri tutan karşı şefkatinde anlam bulur. Biz de bakanlık olarak bu anlayışla her bir vatandaşımızın yanında durmaya, her haneye umut olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin refah ve huzur içerisinde yaşayacakları bir Türkiye inşa etmek için, Türkiye'yi daha güçlü kılmak için, Türkiye yüzyılı çocuklarını sizlerle beraber oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Evlatlarımızın imkanlarını genişleten güçlü adımlar atıyoruz"

Konuşmasının devamında çocukların geleceğin en büyük gücü olduğunu ifade eden Göktaş, "Biz biliyoruz ki, Türkiye yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede en büyük güç, azmiyle, çalışkanlığıyla ve başarılarıyla geleceğimize yön veren evlatlarımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi 'çocuklar bizim geleceğimizin teminatı yarınlarımızın umududur.' Bu anlayışla eğitimden sağlığa, spordan sanata, bilimden teknolojiye kadar her alanda evlatlarımızın imkanlarını genişleten güçlü adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın her daim yanındayız"

Çocuklara yönelik sosyal destek çalışmalarına da değinen Bakan Göktaş, "Gerek gönül elçileriyle, gerek desteklerle, gerek öksüz yetim yardımlarımızla ailelerimizin, çocuklarımızın her daim yanındayız. Yetimlerimiz asla yetim değildir. Onların yanında devlet vardır; biz varız. Bizler her daim, her bir çocuğumuza geleceğe umutla bakacak bir Türkiye inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu özel günde dünyada savaş ortamlarında ebeveynlerini kaybetmiş yetimlerimizi de bir kez daha anıyorum. Biz her türlü sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gönlünüzdeki neşe çok kıymetli. Yüzünüzdeki tebessüm, gözünüzdeki ışıltı olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da her daim evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı