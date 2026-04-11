Bakan Göktaş, Aile ve Sağlık Çalıştayı'nın kapanışında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına, çocukların korunmasını esas alan önemli yükümlülükler getiriyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Cihannüma Derneği tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Külliyesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl Konferans Salonu'nda düzenlenen "Aile ve Sağlık Çalıştayı"nın kapanış etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Göktaş, çalıştayda 2 gün boyunca hocaların, uzmanların ve kurum temsilcilerinin aileyi ilgilendiren meseleleri büyük bir dikkatle ele aldığını belirterek, bağımlılıktan demografik dönüşüme kadar pek çok kritik başlığın da çok boyutlu konuşulduğunu ifade etti.

Sağlıklı ailenin, toplumu koruyan en güçlü zemin olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bir ülkede aile yapısı sağlam olduğunda, çocuk daha güvende olur. Gençler, karşılaştığı riskler karşısında daha dirençli hale gelir. Yaşlı ve engelli birey hayata daha güçlü bağlanır. Bu nedenle sağlıklı aile, güçlü toplum yapısının ana şartlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır." sözlerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Günümüzde ise aileyi etkileyen dinamikler, tek tip değildir. Yaşlı nüfusun artışı ve demografik dönüşüm, ailelerin bakım, dayanışma ve birlikte yaşama kapasitesini yeniden şekillendiriyor. Bu tablo bize açıkça şunu gösteriyor. Yaşlı bireylerin hayat kalitesini koruyan, kuşaklar arası bağı güçlendiren ve aileyi destekleyen politikalar artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bunun yanında, engelli bir evlada sahip olmak, bir aile için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir adanmışlıktır.

Ve biz biliyoruz ki, asıl güç, sabırla büyüyen sevgide, asıl direnç, hayata birlikte tutunma iradesindedir. Bu anlamda evde bakım hizmetlerinden sosyal destek modellerine kadar sunulan her katkı, sadece engelli bireyi değil, ailenin bütününü güçlendirmek demektir. Kimi aile, bağımlılığın yıprattığı bir süreci büyük bir gayretle onarmaya gayret eder. Çünkü bağımlılık, bireyi etkileyen bir sorun olmanın ötesinde, ailedeki güven ortamını, ev içi huzuru ve birlikte yaşama düzenini sarsan bir süreçtir. Ancak doğru destek mekanizmaları devreye girdiğinde, aile bu süreci yüklenen bir yapı olmaktan çıkar."

"Aile ne kadar desteklenirse, toplum da o kadar sağlam kalır"

İyileşmenin en güçlü dayanağının aile olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Erken farkındalık, etkili danışmanlık ve tedavi sonrası sosyal uyum desteği, bu sürecin vazgeçilmez unsurlarıdır. Suça sürüklenmiş çocukların aileleri ise çok katmanlı ve derin bir kırılganlık alanında mücadele vermektedir." dedi.

Kimlik gelişimi süreçlerinde yaşanan karmaşaların da aile sağlığı açısından dikkatle ele alınması gereken önemli başlıklardan biri olduğunu ifade eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, çocuklarımız ve gençlerimiz, çok erken yaşlardan itibaren yoğun ve kontrolsüz bir dijital içerik akışına maruz kalmaktadır. İhmal, istismar, aile içi çatışma, okuldan uzaklaşma, zararlı çevre etkisi ve madde riski bu süreçleri adım adım derinleştirebiliyor. Tüm bu meseleler, çocuğun sağlıklı gelişimi, aile bağlarının korunması ve toplumun geleceği bakımından çok dikkatli ele alınması gereken bir alandır. Bu farklı başlıkların her biri, bize aynı gerçeği hatırlatıyor. Aile ne kadar desteklenirse, toplum da o kadar sağlam kalır."

"Sosyal Risk Haritaları ile aileleri yakından takip ediyoruz"

Göktaş, Bakanlık olarak, aileyi korunmayı ve güçlendirmeyi esas alan çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı doğrultusunda her haneye dokunan somut adımlarla hizmetleri yaygınlaştırdıklarını söyleyerek, "2024-2028 dönemini kapsayan ve aileyi odağına alması bağlamında bir ilk olan eylem planımızla kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. Sosyal Risk Haritaları ile ilçe, mahalle ve hatta hane ölçeğinde aileleri yakından takip ediyoruz. Sosyal risk haritalarını, koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi güçlendiren önemli bir araç olarak görüyoruz." diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuklar ve kadına yönelik şiddet alanlarında oluşturulan Sosyal Risk Haritaları ile sahada çalışmalar başlattıklarını kaydeden Göktaş, "Böylece, Çocuklar Güvende sistemi üzerinden riskleri yerinde tespit ediyor, gerekli tedbirleri gecikmeden devreye alıyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir dijital ortam sunmak amacıyla sosyal medya düzenlemesini önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize özgü bir model geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. 2 hafta önce komisyondan geçti ve şu anda TBMM Genel Kurulunda bu düzenlemeye dair görüşmeler başladı. Bu yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan önemli yükümlülükler getiriyoruz. Özellikle oyun derecelendirilmesine yönelik bazı içeriklerin hassas olduğunu biliyoruz. Oyun derecelendirilmesi 18 yaş artı olarak otomatik olarak sayılacak bu yasal düzenlememizle beraber. Diğer yandan sosyal medya düzenlememiz, 15 yaş altı çocukları ilgilendiren ve aslında sadece Avustralya değil Fransa, İtalya, İspanya, artık Danimarka, İngiltere, ABD, çok fazla bazı ülkede de tartışılan bir konu oldu. Biz de ülkemizde benzer bir konunun tartışıldığını ve benzer konulardan çocuklarımızı korumak adına özellikle bu adımı attık. 18 ay boyunca çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Uzmanları dinledik, akademisyenlerimizi dinledik, çocukları dinledik, anneleri, babaları dinledik. Onları bu sürecin bir parçası haline getirdik."

Bu düzenlemenin çocukları sansürleyen değil, onları koruyan, geleceğe güvenle adım atmalarını sağlayan çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Göktaş, Ankara'da sadece bu konuyu ele alan uluslararası bir toplantının da planlandığını söyledi.

"Pek çok alanda aileyi güçlendiren projeleri hayata geçirdik"

Göktaş, amaçlarının farkındalığı artırmak, annelere, babalara ve özellikle çocuklara daha güvenli gelecek sunmak olduğunu belirtti.

"Aile Dostu Ekosistem" anlayışıyla, aileyi koruyan, değerlerini yaşatan, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren ve güçlü bir toplumun temelini ailede gören bir vizyonla yol aldıklarını ifade eden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı'nda, aileyi ve nüfus yapısını güçlendirmeyi, toplumu kapsayan ortak bir hedef haline getirdik. Kamu kurumları, STK'ler, üniversiteler, iş dünyası ve yerel yönetimler 'Aile Yılı'na özgü çalışmalar yürüttüler. Finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi pek çok alanda aileyi güçlendiren projeleri hayata geçirdik." dedi.

Dinamik nüfus yapısını koruyan politikalarla, genç evlilikleri destekleyen, doğurganlığı teşvik eden ve aile kurmayı kolaylaştıran çok boyutlu adımlar atıldığına işaret eden Göktaş, "Bu yüzden 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da tüm bu çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Aileyi korumanın yalnızca bugünü korumak olmadığına, aynı zamanda ülkenin evlatlarının yarınını güvence altına almak olduğuna işaret eden Göktaş, bu nedenle aileyi güçlendiren her çalışmayı, toplumsal dayanıklılığı artıran stratejik bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah da birer konuşma yaptı.