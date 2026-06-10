Bakan Göktaş: 11 bin 22 çocuğumuza koruyucu ailelerimiz yuva oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor, onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor." dedi.

Bakan Göktaş, Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde, üniversitenin Ahi Çelebi Kampüsü'nde gerçekleştirilen "Aile Olmanın Değeri: Yuva Olmak" panelinin kapanış programına katıldı.

Burada konuşan Göktaş, panelde uzman isimlerin koruyucu aile olmayı, psikososyal, hukuki ve inanç temelli boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, ??????"Burada ele alınan her bir konunun ailesinden ayrı düşen evlatlarımız için açılacak yeni yuvalara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Yuvanın bir çocuk için ne ifade ettiğini anlatan Göktaş, "Şüphesiz sadece başını soktuğu bir çatı değildir. Yuva, bir çocuğun kendisini değerli, güvende ve ait hissetmesidir. Biz bunun etkilerini, koruyucu ailelerimizde görüyoruz. Onların yanında büyüyen evlatlarımızın hayatındaki dönüşümü de gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, koruyucu aile yanında büyüyen çocukların başarılarından örnekler vererek, bir çocuğun hayatını değiştiren şeylerin çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir el olduğunu söyledi.

Ailenin yalnızca çocukların büyüdüğü bir çatı değil, potansiyelin filizlendiği, yaralarının sarıldığı ve hayallerinin kanatlandığı ilk yer olduğunu dile getiren Göktaş, "Bugün 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor, onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi aşılıyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor." diye konuştu.

"Her çocuğun bir yuvaya, ufak bir kucağa ihtiyacı olduğuna inanıyoruz"

Bakan Göktaş, UNICEF işbirliğinde Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi yürüttüklerini belirterek, "Projeyle, koruyucu aile hizmetimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Böylece, koruyucu aile yanında büyüyen çocuklarımızı, onları sevgiyle büyüten ailelerimizi, biyolojik aileleri ve sosyal hizmet çalışanlarımızı daha etkin biçimde destekleyen adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçici Koruyucu Aile Modelinin projenin en kritik başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları söyledi:

"Her çocuğun bir yuvaya, her çocuğun ufak bir kucağa ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hem meslek elemanlarımız hem koruyucu aile eğitimlerimizle bu alandaki kapasitemizi güçlendirerek, bu iyilik hareketini büyütmeye devam ediyoruz. Modelimizi özellikle 0-6 yaş grubu çocuklara önceliklendirdik. Bugüne kadar 269 çocuğumuz bu hizmetten yararlandı. Her bir çocuğumuzun aile sıcaklığında, sağlıkla ve umutla büyümesi için bu iyilik hareketini ülkemizin dört bir yanında büyütmeye devam edeceğiz."

Göktaş, koruyucu ailelere, sabırları, emekleri ve gönül genişlikleri için teşekkür ederek, bu ailelerin desteğiyle çocukların kurum bakımına ihtiyaç duymadan aile ortamında büyüme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, bu büyük aile ruhunu daha da güçlendireceklerini vurgulayan Göktaş, "Çocuklarımızın aile ortamında büyümesini önceleyen hizmetlerimizi, sizlerin kıymetli desteğiyle daha da yaygınlaştıracağız." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 86 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır." sözünü hatırlatarak, "Bu söz, bize şunu hatırlatıyor. Her çocuk milletimizin merhametiyle büyüyen, devletimizin şefkatiyle güçlenen ve büyük Türkiye ailemizin istikbaline yön veren birer emanettir. Bu anlamda koruyucu ailelik, bu emaneti sevgiyle sahiplenmenin, bir çocuğun bugününü güvenle, yarınını umutla inşa etmenin en kıymetli yollarından biridir." ifadelerini kullandı.

"Her ilçedeki 10 evden 1'inin koruyucu aile olduğunu görüyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül de hafta sonları kaymakamlarla birlikte aile ziyaretleri yaparken, her ilçedeki 10 evden 1'inin koruyucu aile olduğunu gördüklerini söyledi.

Bu ailelerin çocuklarına gösterdikleri özen ve sevgiden memnuniyet duyduklarını kaydeden Gül, Valilik olarak koruyucu aile yanında kalan çocuklara eğitim hayatları boyunca kantin kartı desteği sağladıklarını dile getirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek'in ev sahipliğinde düzenlenen panele, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı Serap Eşit Elveren, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Gül'ün eşi Gülden Gül ile akademisyenler, koruyucu aileler ve ebeveynler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği telgrafın okunduğu panelde, koruyucu aileliğin hukuki, psikososyal ve toplumsal boyutları alanında uzman isimlerce ele alındı.