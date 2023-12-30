Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te 212 bin 950 kilometre yol kat etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 2023'te yurt dışı ziyaretlerinde 212 bin 950 kilometre yol kat etti, 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla 136 görüşme yaptı.

Bakan Fidan, 4 Haziran 2023'te göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini kendisine refakat ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yaptı. Fidan, Türkiye'nin dış dünyayla ikili ilişkilerini her alanda güçlendirme ve aktif dış politika anlayışı çerçevesinde, Dışişleri Bakanı olarak, 25 farklı ülkeye toplam 36 ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, bu müstakil ziyaretler kapsamında toplam 123 bin 480 kilometre yol kat etti. Azerbaycan ve ABD'yi 3'er, İtalya, Birleşik Krallık, Belçika, İran, Kazakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ı da 2'şer defa ziyaret eden Fidan'ın diplomatik temaslarda bulunduğu diğer ülkeler ise Karadağ, Endonezya, Malezya, Macaristan, Irak, Ukrayna, Rusya, Türkmenistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, Fransa, İspanya, Kanada ve Norveç oldu.

Uluslararası zirve ve konferanslarda Türkiye'yi temsil eden Fidan, yıl içerisinde 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı, NATO Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı ve NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Kalkınma ve Göç Konulu Uluslararası Konferansı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları İcra Komitesi, Kahire Barış Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi ve Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu toplantılarına katılım sağladı.

ERDOĞAN'IN 17 GEZİSİNE REFAKET ETTİ

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yurt dışı ziyaretine de refakat ederek, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te icra edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi ve Dubai'deki Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinin hemen hepsinde heyette yer alan Bakan Fidan, bu ziyaretlerde de 89 bin 470 kilometre yol katetti.

Bakan Fidan, Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından oluşturulan Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Temas Grubu'ndaki mevkidaşları ile birlikte Londra, Paris, New York, Washington, Ottova ve Oslo'yu ziyaret ederek, Gazze'de akan kanın durması, kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomatik çaba harcadı.

22 ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANINI KONUK ETTİ

Uluslararası zirveler ve ikili temasları kapsamında ABD'nin dışişleri bakanı ile 7, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla da 5'er, Malezya, İran, İspanya ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla da 4'er kez bir araya gelen Bakan Fidan, Kanada, İtalya, Katar, Özbekistan, Belarus, İsveç, Macaristan, Yunanistan ve KKTC dışişleri bakanlarıyla da 3'er defa temasta bulundu. Hakan Fidan, aralarında ABD, İngiltere, Çin, Yunanistan, Katar'ın da bulunduğu 22 ülke dışişleri bakanını da değişik tarihlerde Türkiye'de konuk etti.