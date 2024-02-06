Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da Deprem Sonrası Yapılan Çalışmaları Anlattı

Asrın felaketinde koordinatör Bakan olarak atandığı Malatya'da katıldığı 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Deprem sonucunda, Malatya'da hasarlı bina sayısı 35 bin 907, orta hasarlı bina sayısı 2 bin 525 olarak kayıtlara geçti. Şubat ayı itibariyle yıkılan bina sayısı da 28 bin 483 oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin ardından koordinatör Bakan olarak atandığı Malatya'da bir dizi programa katıldı. Depremin yıl dönümü sebebi ile Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na da katılan Bakan Ersoy, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan da katıldı.

"Hemşehrilerimizin moralini yükseltmeye gayret ediyoruz"

Programda konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Malatya, 11 il içerisinde en çok zarar gören ikinci vilayet. Şehrimiz, sizlerin gücü ile dışarıdaki hemşehrilerimizin birlik, beraberlik ve gücüyle inşallah olumlu bir şekilde umutları kaybetmeden yoluna devam ediyor. Devletimiz, hükümetimiz büyük. Yaptıklarımız ve hızlı bir şekilde yapmaya çalıştıklarımızla kentimiz ve hemşehrilerimizin moralini yükseltmeye gayret ediyoruz" dedi.

"Malatya'da yıkılan bina sayısı 28 bin 483 oldu"

Malatya'daki hasarlı ve Şubat ayı itibari ile yıkılan bina sayısı hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, "6 Şubat depremi, 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Depremin acısını ise 85 milyon vatandaşımızla hep birlikte hissettik. Ama elbette en büyük acıyı bölgedeki vatandaşlarımız, sizler yaşadınız. Kahramanmaraş merkezli; Malatya, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'yı etkileyen 2 büyük deprem dünyanın en şiddetli depremleri arasında yer aldı. Deprem sonucunda, Malatya'da hasarlı bina sayısı 35 bin 907, orta hasarlı bina sayısı 2 bin 525 olarak kayıtlara geçti. Şubat ayı itibariyle yıkılan bina sayısı da 28 bin 483 oldu. Depremden etkilenen bütün illerdeki yaraları sarmak için devlet-millet ele ele seferber olduk. Enkazdan kurtarılan her bir can bize yeni bir umut oldu. Bütün bu yaşananların ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve eskisinden daha iyi hale getirme çabalarımız devam ediyor. İlk andan itibaren, kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en büyük konut seferberliği"

Ersoy, "Depremin hemen ardından başlattığımız konut seferberliği, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en büyük konut seferberliğidir. Hamdolsun, gün gün vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz. En son geçtiğimiz hafta sonu, Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'da yeni konutların bir bölümünün dağıtımını gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde de anahtar teslimleri artarak devam edecek. Malatya'da son duruma dair bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Depremden etkilenen şehrimizde bugüne kadar, 6 Şubat itibarıyla Toplu Konut İdaremizce 14 bin 636 konut ihale edildi. İhale edilen konutların tamamının yapımına başlandı. 14 bin 636 konut, dükkanlar ve caminin yapımı devam etmekte. Konutların bir bölümü 2+1 ve diğer büyük bir bölümü ise 3+1 olarak tasarlandı. Son bir yılda, depremden etkilenen diğer şehirlerimizde olduğu gibi Malatya'da da canla başla çalıştık. Yüzlerce yılda bir gelebilecek bu felaketin yaralarını en hızlı biçimde sarabilmek için her ama her şeyi seferber ettik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Malatya'nın koordinasyonundan sorumlu kardeşiniz olarak, depremin ilk saatlerinden itibaren burada hemşerilerimizle, kamu görevlilerimizle, STK'larımızla, yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerimizle çalıştık" dedi.

"Zarar gören tarihi ve kültürel doku alanında da çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Bakan Ersoy, "Bakanlığımızın faaliyet alanına ilişkin birkaç bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk günden itibaren de çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Öte yandan, bilindiği gibi deprem, 11 ilimizdeki tarihi ve kültürel dokuya da büyük zarar verdi. Bu alanda da çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Malatya'da da bu doğrultuda çalışıyoruz. "Malatya Arkeoloji Müzesi"nde 6 Şubat sonrası yapılan ihaleyle depremin etkileri siliniyor. "Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi"nde de onarım ve tadilat işlemleri sürüyor. Yine, "Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi"nin onarım ve tadilat işlemleri ilerliyor. Tadilat ve onarımlarda gerçekleşme oranı yüzde 50'ler civarında. İnşallah yaz aylarında, bütün işlemleri bitirmiş olacağız. Malatya'mızı da diğer şehirlerimizi de ayağa kaldırıyoruz. Şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisi ve ticaretiyle her gün biraz daha normale döndürüyoruz. Mevcut binaları güçlendirirken, yeni yerleşim birimlerini de en doğru yerlere kurup, Allah göstermesin bir daha böylesi afetlerde olabilecek en az zararı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy bu programın ardından, Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde kurulan deprem konulu fotoğraf-resim sergisini de gezdi. - MALATYA