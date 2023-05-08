Bakan Dönmez: Hidrokarbon aramaları konusunda dünyanın dört bir tarafından teklifler alıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrokarbon arama ve araştırmaları konusunda dünyada bu kadar geniş filoya sahip nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Şimdi dünyanın dört bir tarafından 'Bu sondajları gelin bizim burada da yapın' diye teklifler alıyoruz.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrokarbon arama ve araştırmaları konusunda dünyada bu kadar geniş filoya sahip nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Şimdi dünyanın dört bir tarafından 'Bu sondajları gelin bizim burada da yapın' diye teklifler alıyoruz. Asya'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan. Tabii önceliğimizi Karadeniz gaz keşfine vermiştik. Şimdi iş programımız elverdikçe bu filomuzun bir kısmını belki yurt dışındaki işlere gönderebiliriz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye ve Eskişehir gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Elektrik kurulu gücünü son 20 yılda, 32 bin megavatlardan aldığımız bu kurulu gücü 105 bin megavatlara çıkardık. Niçin artış var? Çünkü sanayisiyle hizmet sektörüyle Türkiye gelişiyor, büyüyor. Artan enerji talebini karşılayabilmemiz için üretim tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırmamız gerekiyor. Son 20 yılda bu alanda yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Elektrik üretim ve dağıtım tarafında. Bunun büyük bir kısmı özel sektör eliyle gerçekleştirildi. Biliyorsunuz elektrik üretiminde 2000'li yılların başında kamunun payı çok daha yüksek ve yüzde 80'ler seviyesindeyken, şu anda yüzde 20'nin altında düştü. Elindeki varlıkları özelleştirme ile azaltmış oldu. İkincisi de asıl artış oradan geliyor, yeni kurulan tesislerin tamamıyla özel sektör eliyle yapılmış olması. Eğer kamu eliyle yapılmaya devam edilseydi 100 milyar dolarlık hazineden kaynak ayıracaktık. O zaman yollar, hastaneler, hava limanları, limanlar, okullar gibi birçok kaynak ayırdığımız noktalara belki kaynak ayıramayacaktık. Aslında milli bütçeye ciddi bir kaynak sağlayan bir sektör" dedi.

Bakan Dönmez'e basın toplantısında AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan eşlik etti.