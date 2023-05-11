Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?"

"Doğalgazın yüzde 45'ini Rusya'dan alıyoruz. Allah korusun bir sekteye uğradığı zaman ne olacak?"

"Sizi PKK ve FETÖ ile onlar bir araya getirdi, bunu biliyoruz"

"Suriye'den 300 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye geldi. Bunlar şimdi YPG'nin, PKK'nın kontrol ettiği bölgeye dönemiyorlar"

"Elbette Kürtlerin Suriye'de yeri olmalıdır"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik sözlerine tepki göstererek, "Yaptırım sözlerini önce söyledi, sonra burada inkar etti. Neymiş efendim 'Batı ittifakının bir parçasıyız.' Zaten öyleyiz, Batı ittifakının parçasıyız diye ülke menfaatlerini görmezden gelebilir miyiz? Doğalgazın yüzde 45'ini Rusya'dan alıyoruz. Allah korusun bir sekteye uğradığı zaman ne olacak? Türkiye'nin çıkarı ne olacak? Biliyoruz sizi onlar kurgulayıp kullanıyor. Sizi PKK ve FETÖ ile onlar bir araya getirdi, bunu biliyoruz. Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Antalya'da yaşayan Adıyamanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "2019'da el birliği ve gönül birliği ile 5 tane doğulu ve güneydoğulu kardeşimizi nasıl ki muhteşem bir meşale yaktık ise şimdi de aynısını yapacağız. 14 Mayıs akşamı hep birlikte oy sandıklarından Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte ilan edeceğiz. Sayın bakanımız bizim dünyanın neresinde olursa olsun bir telefon kadar yakınımızda oldu. Bu zafer ile birlikte yepyeni ufuklara doğru yürüyeceğiz. Yepyeni çiçeklerin açtığı bir mevsim olacak. Biz bu kardeşliği göstermelik bir bir tablo olarak gözler önüne sermedik ve sermeyeceğiz. 14 Mayıs zaferi ile birlikte bu güzellikleri daha da yukarı çıkaracağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ise konuşmasında, "Birlik beraberlik ruhunu en iyi sergileyen sizler yanımızda oldunuz. İnşallah bu süreç hayırla neticelenecek. 14 Mayıs'tan zaferle çıkmayı nasip etsin. Bugüne kadar yanımızda oldunuz, bundan sonra biz de sizin yanınızda nasıl durduk ise bundan sonra da duracağız" dedi.

"Kürt kardeşlerimize yıllarca belli çevrelerce yapılan ayrımcılıkları çok iyi biliyoruz"

Konuşmasına katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Asırlar boyunca bu güzel Anadolu'da bir arada yaşadık; Haçlı Seferleri'nden Çanakkale'ye kadar aynı sancak altında mücadeleler verdik. Selahaddin Eyyubi de bizim, Ahmed-i Hani de bizim, İdris-i Bitlisi de bizim değerlerimiz. Kürt ve Arap kökenli mollalarımız, şeyhlerimiz, hocalarımız, alimlerimiz birikimimizi güçlendirdiler. Bugün de bu vatanı ileri taşımak için birlikteyiz. Kürt kardeşlerimize yıllarca belli çevrelerce yapılan ayrımcılıkları çok iyi biliyoruz. Bunları da unutmamak lazım. Yıllarca bizi Kürt-Türk diye ayrıştırmaya çalıştılar. Maalesef yer yer başarılı da oldular. Ama biz birleştirdik hem kalben hem fiilen. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun insanı en iyisini hak ediyor. Biz de yatırımlarla en iyi hizmeti veriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli gibi tüm bölgeleri birbirine bağlamamız lazım. Van Gölümüzün doğusunu ve batısını birleştiren Kuskunkıran Geçidi Tüneli gibi. Elazığ-Malatya arasına yaptığımız Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli gibi kardeşlik köprüleri kurmak, Filyos'ta doğalgazı, Cudi Gabar'da petrolü bulmakla ve vatandaşının hizmetine sunmakla olur" dedi.

"Eskiden PKK tehdit ediyordu"

Doğuya, güneydoğuya Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin AK Parti kadar ilgi göstermediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Doğu ve güneydoğuyu kamu yatırımlarımızla batıdaki şehirlerimizden hiçbir konuda geride kalmayan bir bölge haline getirdik. 21 yılda Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli'ye 400 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Organize Sanayi Bölgesi sayısını 19'a, küçük sanayi sitesi sayısını 41'e çıkardık. Önce güvenlik ve altyapıyı oluşturduk. Ardından teşviklerle, desteklerle yatırımcı çektik. Eskiden PKK tehdit ediyordu. Tarımı da unutmadık: 2002 sonuna kadar sulamaya açılan alan 215 bin hektar iken, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 650 bin hektara çıkardık. 2002'de bölgede üniversite sayısı 3 iken, bugün 13'e çıkardık. Son 10 yılda 40 bin sınıf oluşturduk. Yeni şehir hastanesi inşaatı yüzde 80 bitti. Bizim nazarımızda bu ülkede herkes eşit. Tunceli'de hiç milletvekilimiz olmadı ama kişi başına baktığınız zaman en fazla yatırım alan illerimizden biri Tunceli oldu" diye konuştu.

"Bunların zulmünden illallah eden Kürt esnaf kardeşlerimiz bize gelip, 'Bizi kurtarın' diyor"

Eskiden yönetici bir elitin baskısı altında bu halkın kendi dilini bile konuşmasına izin verilmediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz doğulu, güneydoğulu kardeşlerimizin ferasetine, basiretine inanıyoruz. Vefa duygusunu en iyi siz biliyorsunuz. Güya Kürt halkının haklarını savunmak iddiasında olan PKK bugüne kadar bu aziz halka ne verdi? Zulümden başka ne verdi? Çocuklarınızı zorla, tehditle dağa kaçırmaktan, malınıza hayvanınıza el koymaktan, yatırımları ve hizmetleri sabote etmekten başka ne yaptılar? Şimdi ise Diyarbakır annelerinin gözyaşında boğuluyorlar, boğulacaklar da. Yurt dışında bile bazı ülkelerde yerel makamların göz yummasıyla haraç topluyorlar. Vermeyeni, veremeyeni dövüyor, dükkanını yakıyorlar. Bunların zulmünden illallah eden Kürt esnaf kardeşlerimiz bize gelip, 'Bizi kurtarın' diyor. Biz durumu yetkililere aktardığımız aman ellerinde delil yok diyorlar? Çocuk, yaşlı demeden masum insanların canına ve kanına kast etmekten başka ne yaptılar? Güneydoğuyu güvensiz, yatırımsız, işsiz hale getirmek için terörü ortaya sürdüler. Benim Kürt halkım uyandı artık, refahı gördü. Fırsat buldukça tüm bölgeleri dolaşıyorum. Kamu görevlileri o bölgelere 'güvenlik yok' diye gitmek istemiyordu, iş adamları yatırım yapamıyordu. Bazı dış mihraklar, Kürt kardeşlerimizi kendi büyük stratejik oyunlarında piyon olarak gördüler, görüyorlar" dedi.

"Suriye'den 300 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye geldi, bunlar şimdi YPG'nin, PKK'nın kontrol ettiği bölgeye dönemiyorlar"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye'den 300 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye geldi. Bunlar şimdi YPG'nin, PKK'nın kontrol ettiği bölgeye dönemiyorlar. Çünkü PKK istemiyor, bunlar inançlı, muhafazakar ve teröre karşı Kürtlerdir. Birçoğu Almanya'ya kaçtı. Suriye Kürt Ulusal Koalisyonu bize sürekli gelerek PKK'nın Kürtlere yaptığı zulümden bahseder. Elbette Kürtlerin Suriye'de yeri olmalıdır. Cumhurbaşkanımız başbakan iken Esad ile görüşmeye başladıktan sonra buradaki Kürt kardeşlerimizin çoğu bizim Kürt kardeşlerimizin akrabasıdır, 'onlara neden kimlik vermiyorsun' diye sürekli gündemde tutardı. Verilmeye başlanmıştı. İlk defa bizim telkinlerimiz ile Kürt kimliği Suriye'de tanınmaya başladı. Bu terör örgütleri Irakta 'da Kürt kardeşlerimize zulüm ediyor. Orada Kürt kardeşlerimizi baskı altında tutmak için her türlü şeyi yapıyorlar. Süleymaniye'yi ele geçirmişler, Kürtlere zulüm ediyorlar. Biz orada da Kürt kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

"Kürtsen Kürtlüğünle gurur duy, bu ayrıştırıcı unsur değil ki"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Alevilik videosu üzerinden eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Biz size yatırımlardan bahsediyoruz. Şu siyaset ortamında bile toplumu ayrıştırmak için siyasilerden garip açıklamalar geliyor. Ben Kürdüm, ben Aleviyim, ben Sünniyim. Sana soran var mı? Kürtsen Kürtlüğünle gurur duy, bu ayrıştırıcı unsur değil ki. Bu siyaset ve toplum için ayrıştırıcı bir sorun değil ki. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bu zihniyetin geçmişte Kürt kardeşlerimize ne yaptığını unutmadık. Unutursak tekrarlanır. Tekrarlanmaması gerekiyor, karanlık günlere dönmemiz gerekiyor. Siz burada hiç ayrımcılık gördünüz mu? Göremezsiniz, hepimiz Allah'ın kuluyuz ve bu ülkenin bir vatandaşıyız. Hepimiz kardeşiz, sizler çalışıyorsunuz ve kazanarak ülkemize de kazandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Herkes Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculukta Türkiye'ye teşekkür ediyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik yaptırım sözlerini de eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını takip ediyor musunuz? Önce Rusya'ya karşı yaptırımlara katılacağını açıkladı. Antalya'ya gelerek inkar etti. İYİ Parti'nin genel başkanı da söyledi. Neymiş efendim Batı ittifakının bir parçasıyız. Zaten öyleyiz, ben Batı ittifakının parçasıyım diye ülke menfaatlerini görmezden gelebilir miyiz? Herkes Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculukta Türkiye'ye teşekkür ediyor. NATO'nun kendisi de teşekkür ediyor. Bu tahıl anlaşması ile bir gıda krizini engelledik. Cumhurbaşkanımızın yerinde olmak isteyen yüzlerce lider var. Herkes adaletli olamıyor, bu vizyon yok. Antalya tarım bölgesi. Rusya'ya ihracat yapıyoruz, zararımızı kim karşılayacak. Batı ittifakı mı karşılayacak? Doğalgazın yüzde 45'ini Rusya'dan alıyoruz. Allah korusun bir sekteye uğradığı zaman ne olacak? Türkiye'nin çıkarı ne olacak. Biliyoruz sizi onlar kurgulayıp kullanıyor. Sizi PKK ve FETÖ ile onlar bir araya getirdi, bunu biliyoruz. Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz? Yabancıların mülk alımını yasaklayacağını söylüyor, tamam Antalya'da kira yüksek, bunu kabul ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ekonomimiz 20 yıl öncesine göre çok daha iyidir"

Yasakçı zihniyetle sorunların çözülmeyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ev sahibi olmayan insanlar için sosyal konut projesinin devam etmesi lazım. Türkiye Covid'den sonra üretiminde ve ihracatta çok önemli bir ülke haline geldi. Yasakçı zihniyet ile nereye varacaksınız. Samimi değiller, ülkenin çıkarları konusunda da samimi değiller. Sorunların çözümünde en önemli aktör Türkiye'dir. Biz çok zorluklara rağmen bunları başardık, daha fazla kalkınmamız lazım. Ekonomimiz 20 yıl öncesine göre çok daha iyidir. Bu yetmez biz küresel aktörüz. Bugün insanı yardımlarda dünya genelinde birinciyiz. Bunun katkısını depremde gördük, herkes yardıma koştu. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik, şehirlerimizi birlikte inşa edeceğiz. Biz o insanı yardımlarda birinci olmamızın faydasını depremde gördük. Bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Türkiye yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak. 14 Mayıs tarihi bir seçim olacak. Türkiye'nin şahlanışının başladığı bir yıl olacak" ifadelerine yer verdi.