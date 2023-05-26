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Bakan Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri mazbatalarını aldı

Bakan Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri mazbatalarını aldı

Politika Haberleri

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 8 milletvekili mazbatasını aldı. AK Parti'den milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna geldi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 8 milletvekili mazbatasını aldı.

AK Parti'den milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna geldi. İl Seçim Kurulu yetkilisinden mazbatalarını alan milletvekilleri, toplu fotoğraf çektirdi. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası Bakan Bozdağ ve milletvekilleri adliyeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Şanlıurfa Adliyesi Milletvekili Şanlıurfa AK Parti Politika Haberler

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