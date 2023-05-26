Bakan Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri mazbatalarını aldı

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve 8 milletvekili mazbatasını aldı. AK Parti'den milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna geldi.