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Bakan Bozdağ'dan ayakkabılarıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken çekilen fotoğrafı büyük tartışma yarattı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ, "Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Seccadeye ayağıyla basan bir mücahide şahit olduk. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken çekilen fotoğrafı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörtüsü için 1 metrekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Seccadeye ayağıyla basan bir mücahide şahit olduk. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması gündem oldu.

Bakan Bozdağ'dan ayakkabılarıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'dan ayakkabılarıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP'nin açıklamasında ise sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." denildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Bekir Bozdağ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

hüsmen sevim:

Secade bir halıdır, insan yapımıdır. Seccadeye bu derece kutsiyet yüklemek, şirk e girer. Abartmak için yer aramayın...

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Hsn:

Kul hakkı kimin yediğini senmi biliyorsun?bozdağın dediği oruç tutmayıp reklam için iftara gidenlere,normal zamanlarda umrunda olmayıp seçim zamanı cumaya umreye gidenlere

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KUL HAKKI:

Oruç tutmadan iftara gidilmez mi ? Saçmalığa bak :D Adam kul hakkı yemesin bize yeter. Yanlışlıkla seccadeye basmak kul hakkı yemekten coooook daha masumdur. Seccadeye basmaz ama kul hakkinin dibini siyirir.

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