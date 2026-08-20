Bakan Bolat Tavşanlı’da Rozet Törenine Katıldı

TAVŞANLI DA ROZET TÖRENİNE KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinin ardından Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geçti. AK Parti Tavşanlı Merkez İlçe Başkanlığına giden Bolat, Merkez İlçe Başkanı Himmet Özer'i makamında ziyaret etti. Bolat, daha sonra ilçe başkanlığında düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Programda, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç ve Aziz Solmaz ile belediye meclis üyelerine rozetleri Bakan Bolat tarafından takıldı.

'TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR GÜÇ'

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son 24 yılda önemli bir gelişme gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 yılda ülkemizin başında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda halkımız için, ülkemiz için kadroları ve arkadaşlarıyla beraber çok büyük hizmetleri olmuştur. Türkiye artık küresel bir güçtür. Dünyada sözü dinlenen, itibarlı, saygınlık gören, sözüne itibar edilen, barışın kurucusu, mazlum insanların koruyucusu bir ülke konumuna gelmiştir" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, Türkiye'nin 44 yıllık terör sorununu geride bırakma yolunda önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Projenin emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan Bolat, "Türkiye 44 yıllık terörü yendi. Terörsüz Türkiye projesi emin adımlarla ilerliyor. Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin ve onun kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de 11 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadrolarıyla yaptığı büyük ittifak, Türkiye'nin bekası ve esenliği için çok hayırlı olmuştur. Allah onlardan da razı olsun" diye konuştu.

'SAFLARIMIZ GÜÇLENDİ'

AK Parti'ye yeni katılan isimlerle birlikte parti teşkilatlarının daha da güçlendiğini belirten Bolat, önümüzdeki dönemde daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi. Seçim sürecine doğru yaklaşıldığını ifade eden Bolat, "Bugün artık çok daha güçlüyüz. Aramıza katılan kardeşlerimizle saflarımız güçlendi. Malum giderek seçime doğru da yaklaşılıyor. Bu anlamda artık daha fazla çalışmak zorundayız. Hep beraber koşturmak, mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat'a ziyaretlerinde Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal da eşlik etti.

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı