Bakan Bak: Yasa dışı bahisle mücadelede Türkiye'nin örnek bir ülke olmasına kararlılıkla devam edeceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "TÜBİTAK iş birliğiyle, 'Oyuncu Kimlik Numarası Projesi (OKNUP)' tamamlanmış, 'Merkezi Bayi İzleme ve Değerlendirme Sistemi' ile 'İddaa Blokzincir Sistemi' projeleri hayata geçirilmektedir. Bu yeniliklerle hem yasal bahislerin denetlenebilirliği artırılmakta hem de sporun temiz, adil ve sürdürülebilir bir zeminde gelişmesi sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde hem spora yatırım yapmaya hem de yasa dışı bahisle mücadelede Türkiye'nin örnek bir ülke olmasına kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP milletvekilleri sanal bahis ve kumarla ilgili iddialar nedeniyle toplantıya kırmızı kartlarla katıldı. Vekiller selamlaşmak üzere grup sıralarına gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a kırmızı kart gösterirken, Bakan Bak da "VAR'dan döner" dedi.

'1 MİLYON GENCİMİZİ KAMPLARIMIZDA MİSAFİR ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Ardından Bakan Bak, bütçeyle ilgili sunum yaptı. Türk sporu adına önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu sayede önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Bak, "Bugün ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren 559 gençlik merkezi ve 43 gençlik kampı, milyonlarca gencimizin buluşma noktası haline gelmiştir. Gençlerimiz burada bilimden sanata, spordan teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme fırsatı bulmakta, tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 2002 yılında yalnızca 9 gençlik merkezi ve 5 kamp bulunmaktaydı. Gençlik merkezlerimizde uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler, atölyeler, gönüllülük ve teknoloji çalışmaları yürütülmektedir. Faaliyetlerimize daha çok gencimizin erişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, mahalleler, yurtlar ve okullarda hayata geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı da 378'e ulaşmıştır. 11'i deniz, 32'si doğa kampı olmak üzere toplam 43 kampımızda bu yıl 253 bin 328 gencimizi ağırladık; 2028 yılının sonuna kadar da 1 milyon gencimizi, 'Bir Kardeşlik İklimi' olarak adlandırdığımız kamplarımızda misafir etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE TÜRKİYE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DESTEK VERİYORUZ'

AFAD ile yapılan iş birliğiyle afetlere hazırlık eğitimi kapsamında yıl sonuna kadar 144 bin gence eğitim vermeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Bak, Türkiye genelindeki Deneyap atölyeleri ile robotik kodlama, yapay zeka ve üretim odaklı eğitimler sunduklarını söyledi. Bakan Bak, "Atölyede 35 bin 572 genç eğitim almakta, 13 bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Bugüne kadar 9 bin 490 öğrenci mezun olmuştur. Bu yıl da İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer aldık, gençlerimiz burada projeleriyle çeşitli dereceler kazandılar. Bu vesileyle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine gençlerimizle birlikte güçlü bir destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin dijital yetkinliklerini geliştirecek GEN-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi projesini başlattık. Proje kapsamında her şehirde oluşturulan GEN-2030 atölyeleri ve takımlarında Bakanlığımız gençlik çalışanları öncelikle uluslararası akreditasyona sahip eğitmenlerden bu alanda uzmanlık eğitimleri aldılar. Şimdi de ülkemizin dört bir yanında Gençlik Merkezlerimizde yapay zekayı en etkin ve en doğru şekilde kullanmaları için 15-25 yaş arasındaki genç girişimcileri yetiştiriyorlar. Bu program ülkemizde yapay zeka alanında yapılmış en geniş çalışmalardan birisidir ve inanıyoruz ki ülkemiz gençleri ile milli teknoloji hamlemizin de bir parçası olarak yapay zeka teknolojilerinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olacaktır" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖĞRENCİ YURT AĞINI OLUŞTURDUK'

Bakan Bak ardından istihdam projeleri, bağımlılıkla mücadele ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gençlerin barınma ihtiyaçlarıyla ilgili Bakanlığın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Bak, "2002 yılı sonunda 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyordu. Biz bu hizmet kapasitesini bugün itibarıyla 81 il, 271 ilçe ve 6 adet KKTC'de olmak üzere toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştırdık. Bu tablo sadece sayısal bir başarı değildir; aynı zamanda gençliğe verilen önemin, Türkiye'nin yükselen potansiyelinin ve güçlü devlet geleneğimizin en somut göstergelerinden biridir. Yüzde 551 oranındaki dev kapasite artışıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yurtlarımız yalnızca barınma merkezleri olarak değil, gençlerimizin hayatına dokunan, onların her yönüyle gelişimini destekleyen yaşam alanları olarak hizmet veriyor. Bu yönüyle Türkiye, yurt hizmetlerini en işlevsel kullanan, gençlerine her alanda en geniş desteği sunan ülkeler arasında ilk sıradadır. 2025–2026 eğitim-öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sinı yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Bu oran, hem planlama hem de kapasite yönetimi bakımından önemli bir başarıdır" dedi.

'LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ 17 MİLYON 835 BİN'E ULAŞTI'

Son 23 yılda spor altyapısında büyük bir dönüşüm yaşandığını aktaran Bakan Bak, Türkiye genelinde 10 bin 693 tesisin vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Bakan Bak, "Türk sporuna yaptığımız yatırım ve hizmetlerin en güçlü meyvelerinden biri de lisanslı sporcu sayımızdaki artıştır. Bu sayı 2002'de 278 bin 47 iken bugün 17 milyon 835 bin 268'e ulaşmıştır. Uluslararası müsabakalarda kazandığımız madalya sayısındaki büyük artış da umut ve gurur vericidir. 2025 yılı ekim ayı itibarıyla sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlardan 1713 altın, 1647 gümüş, 1837 bronz olmak üzere toplam 5 bin 197 madalya kazanmıştır. Şu an Riyad'da gerçekleştirilmekte olan İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 branşta 216 sporcumuz ter döküyor. Sporcularımız Türkiye'ye yeni bir rekorla dönmeye hazırlanıyorlar. 57 ülke, 3 bin 500 sporcunun katıldığı oyunlarda şu ana kadar 44 altın, 16 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 71 madalya kazanmış durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak ayrıca Milli Sporcu Bursu projesini hayata geçirdiklerini ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği protokolü kapsamında Sportif Yetenek Taraması'nda 5 milyon 448 bin çocuğun tarama ve test ölçümlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

'YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İÇİN ETKİN BİR DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURULDU'

Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Türk sporunun gelişimine destek vermeye devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Teşkilatımızın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda, yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın iş birliğiyle kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na, MASAK'tan BTK'ya kadar çok sayıda kurumun koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte; toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır. Aynı zamanda, dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda yapay zeka, veri analitiği ve blokzincir teknolojilerini sporun hizmetine sunuyoruz. TÜBİTAK iş birliğiyle, 'Oyuncu Kimlik Numarası Projesi' tamamlanmış, 'Merkezi Bayi İzleme ve Değerlendirme Sistemi' ile 'İddaa Blokzincir Sistemi' projeleri hayata geçirilmektedir. Bu yeniliklerle hem yasal bahislerin denetlenebilirliği artırılmakta hem de sporun temiz, adil ve sürdürülebilir bir zeminde gelişmesi sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde hem spora yatırım yapmaya hem de yasa dışı bahisle mücadelede Türkiye'nin örnek bir ülke olmasına kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Bak, Bakanlığın 2026 yılı bütçesi teklifinin 172 milyar 943 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi. Bak'ın sunumlarının ardından toplantı milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam ediyor.