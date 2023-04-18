Bakan Akar: Mehmetçik, teröristlerin sözde kalesi Çemçö Mağarası'na girdi (3)

'28 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL İHTİYAÇ SAHİBİ ÜLKELERE SEVK EDİLDİ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen tohum ve aspir dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ramazan ayında dahil alçakların yaptığı saldırılar karşılıksız bırakılmadı. Dün yapılan iki günlük operasyon sonucunda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de çok güvendikleri sözde 'kale' olarak adlandırdıkları, Zap bölgesindeki Çömçe Kalesi'ne de oradaki alanda Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı. Çok ciddi miktarda araç, gereç, silah ve mühimmat ele geçirildi. Dolayısıyla terörü bitirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Furkan KAVUKLU-Sevilay/KAYSERİ,