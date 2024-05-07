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Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında hazırlanan iddianame için net konuştu. Bahçeli "Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz" dedi.

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında hazırlanan iddianame Türkiye gündeminden düşmüyor. CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in sert tepki gösterdiği iddianameye ilişkin değerlendirmede bulunan MHP lideri Bahçeli, "Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz" diye konuştu.

GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde; "Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize, önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız.

Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz

"NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKINDIR"

1 Mayıs'ı her yerde kutlamak mümkün, Taksim ısrarı niye? Polisimiz asıl emekçidir. Türk polisiye iftihar ediyor, hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye UAD'deki davaya müdahil oluyor. İsrail ile ticaretin durdurulması yerinde bir karardır. Netanyahu için hesap günü yakındır. Netanyahu, 35 bin Filistinli mazlumun kanında boğulacaktır. Bundan kaçış ve kurtuluşu yoktur. Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu'nun ateşkese yanaşmaması bir insanlık sorunudur. BM artık devreye girmelidir. Bölge bıçak sırtındadır. ABD'nin güvenilmez politikaları cinayetleri teşvik etmekte. Gazze dünya için turnosol kağıdıdır. Türkiye, yeri zamanı geldiğinde gereğini yapacak dirayete sahip.

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİL KONUŞMA SAHASIDIR"

Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değil konuşma sahasıdır. Muhabere yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın cumhurbaşkanımız ile CHP başkanının görüşmesini es geçip boşa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz. Siyasetin yumuşamasının vasatı Türkiye'nin ortak çıkarları, ortak geleceğidir.

Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz

"MAHKEME KARARLARI DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

"SİNAN ATEŞ DAVASI DERHAL BAŞLAMALI"

MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Sinan Ateş Kurban Ankara MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

MASUMANE3438:

kaç ay sonra ülküdaşa sahip çıkma fikri aklına yenimi geldi???

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Arman Usa:

zemin hazirlanmistir

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Doğru Söz:

Sen yanlış anlamışsın. Burada sahip çıkmıyor. Söylenenleri iyi düşün.

yanıt40
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Erdal Koç:

Hep dış mihraklar suçlu tabi ;) şaşırmadım .

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JokerAllame:

RUHUN ŞAD OLSUN SİNAN ATEŞ ALLAH MEKANINI CENNET ETSİN

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Firat Tas:

Feriştahı bile Katillerinin mhp de saklı olduğunu biliyor bu neyin telaşı Bahçeli

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Vatan Daş:

Bahçeli ruslara benzemiyor mu? Sanki putinin kardeşi gibi.

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Emir Emir:

SEN PUTİN'İ KÖTÜ OLARAK ALGILIYORSAN ABD,FRANSIZ VE İNGİLİZLERİ MARVEL FİLM KAHRAMANLARI OLARAK GÖRMEYE DEVAM ET.FİKİRSİZ MANİPÜLASYONA AÇIK ŞAHSİYET.

yanıt11
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VATANDAŞ:

Gizlilik kararı varken boş yapmanın anlamı yok. Annesinin feryadı katillerini söyledi.Büyükataman nın esamesi okunmuyor. Hayırdır sesi çıkarsa sıra ona gelir diye korktu mu.

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Mehmet Vatandaş:

Gizlilik kararı olması ayrı bir saçmalık neyi gizliyorsunuz kardeşim bırakın konuşulsun belki ortaya bir şeyler çıkar

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