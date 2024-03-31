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Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

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Yerel seçimler için oyunu Ankara'da kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzündeki morluklar ve kolundaki sargı dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası birçok kişi "Bahçeli'ye ne oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

EVDE DÜŞMÜŞ

Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bahçeli'nin birkaç gün önce evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi.

Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

OYUNU VERDİKTEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu

OMZU BURKULMUŞTU

Bahçeli, 17 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda sahneye çıktığında da omuz askısı takmıştı. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerini kullanmıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (23)

Yıldırım YILDIZ:

Kurban olduğum Allahım nelere kadirsin şu mübarek günlerde , sen işini bilirsin yarrabbim .

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ayhan kaya:

beddua edenler bin beter olsun inşallah

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sade vatandaş:

çok geçmiş olsun rabbim onu bize bağışlamış ..acaba seçim sonuçları açıklandıktan sonra yüzündeki o morluklar artarmı merak ediyorum

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mstfa Uygr:

kemik yagarsa şaşma!

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Yusuf Yıldız:

Beddua edenler daha beter olsun yarabbim sen işini bilirsin

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Tolga Tplg:

Geçmiş olsun büyük Türk lideri.

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Gunes Erdm:

ayakta durmaya hali yok git artık

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ORHAN GÜVEN:

Allah'ım yalvarırım mevzuyu biliyorsun...

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mstfa Uygr:

kemik yağar çok söyleme!

yanıt5
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levent yilmaz:

yaradan görüyor

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