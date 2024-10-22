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Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısının ardından yönetmen Alper Çağlar "Dağ" filminde 4.000 şehidimizin isminin yer aldığı jeneriği paylaştı. Çağlar, "Bence siz de TSK şehitlerinin ana ve babalarına bir ziyaret sırasında bu fikirlerinizi haykırın. Tabi yüreğiniz gözlerine bakmaya yeterse." dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ YÖNETMENDEN BAHÇELİ'YE: İLK 4000 YİĞİDİN ADINI YAZDIM

Bahçeli'nin çıkışına bir yorum da Dağ filminin yönetmeni Alper Çağlar'dan geldi. Dağ filminde 4.000 şehidimizin isminin yer aldığı jeneriği paylaşan Alper Çağlar, "Bence siz de 1984-2012 arası 4000, çözüm garabeti ve sonrasında da 1000'in üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri şehidinin ana ve babalarına bir ziyaret sırasında bu fikirlerinizi haykırın. Tabi yüreğiniz gözlerine bakmaya yeterse. Yardımcı olayım, ilk 4000 yiğidin adını yazmıştım." dedi.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım
Kaynak: Haberler.com / Politika

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