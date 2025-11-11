Haberler

Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu için "Bize yönelik 'Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da; bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye" ifadelerine yer verdi. Bu sözler parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu 'devşirilmiş aslan yavrusu' olarak nitelendirdi.
  • Bahçeli, Dervişoğlu'nun 'Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok' sözlerine yanıt verdi.
  • Bahçeli, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti ve Türk milletinin hürriyet meşalesi olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şeytanlaşmış odakların dillerini Atatürk'ten uzak tutması gerektiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu için de sert sözler sarf etti.

"DEVŞİRİLMİŞ ASLAN YAVRUSU"

Dervişoğlu için "Devşirilmiş aslan yavrusuna söyleyeceğim çok şey var" ifadesini kullanan Bahçeli, "Bize yönelik 'Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da; bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye! İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlik göremiyorum" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Hiç kuşkusuz, tereddütsüz diyebilirim ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyeti, Türk milletinin hürriyet meşalesidir" diyen Bahçeli, "Husumet ve fitne kazıları yapanların ıslah olmaları, insafa gelmeleri, ellerini ve dillerini Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğim. 10 Kasım'daki Kocaeli Müftülüğü kararı ile Atatürk'ü anma programında Mevlit okutulmasını takdir ile karşılıyor hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Atatürk olmasa hangi bayraklar dalgalanır ve ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacaktır.

Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan sabırlı sağduyulu mizaç bulunmadan büyük keşifler gerçekleşemez, gönüllere girilemez. Amacımız gönül kazanmaktır. Amacımız milletimizin takdir ve tercihine mazhar olabilmektir. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bizim ne odunlarla ne de odunluktan kurtulamamış anlayışlarla işimiz olacaktır.

"MİLLETİMİZ NE DİYORSA SÖZÜMÜZ ODUR"

Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını bilen Türkiye sevdalılarıyız. MHP siyaseti en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli siyaset görülemez. MHP vizyonu aynı siyaset köhneliğinde kısa menzilli çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur ittifakının kaderi milletin kaderi devletin istikbalidir. Sahtekârlara aldanarak siyaset yapmamız mazimizin inkarıdır. Dosta güven düşmana korku veren milliyetçi ülkücü hareketiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir.

"BU TEMPOYA ANCAK MAŞALLAH DENİR"

Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her noktasındayız. İnsansız siyaset kansız damar kalpsiz beden gibidir. Dün itibariyle hayırlı günler komşum ziyaretleri ile sohbet toplantılarını 81 il 710 ilçemizde gerçekleştirdik. Bu tempoya ancak maşallah denir. Ancak Allah nazarlardan korusun diye dua edilir. Yeni yüzyılı Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyılı yapacağız.

"İSRAİL'İN OYUNLARINI GÖRMEDİĞİMİZ ZANNEDİLMESİN"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar çok sağlam ve köklüdür. Türk tarih ve kültürünün kaynaştırıcı misyonu gücümüze güç katacaktır. Tasada bir zaferde bir olmaya kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin stratejik ortaklığı kimi çevreleri rahatsız etmektedir. Kazanımlara pusu kuran, tuzak hazırlayan hangi mihrak devlet olursa olsun hasımdır. İsrail'in oyunlarını görmediğimiz zannedilmesin. Gelecek devrin Türk devri olacağından kuşkumuz yoktur. Savaş ve soykırım suçu işleyen Siyonist vandallık dünyada protesto edilmektedir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE KARŞI GELENLER..."

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek ve yüreklerimizde dikilen fideler yakında meyvesini verecektir. Terörsüz Türkiye Terörsüz bölge demektir. Bizim Babil nasihatçilerine ihtiyacımız yoktur. Terörsüz Türkiye sürecine karşı gelenler itiraf etsin, terör bitsin mi bitmesin mi? Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Bizim hedefimiz Türkiye'nin zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrak altında 86 milyonun birlik olmasıdır."

