Bahçeli'nin haritalı fotoğrafının başlattığı tartışma büyüyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli'nin haritalı fotoğrafının başlattığı tartışma büyüyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan geldi

Haberler.com - Politika
 - Güncelleme:

Ülkü Ocakları'nı ziyaret ettiği sırada kendisine takdim edilen haritayla çekilmiş fotoğrafını paylaşan MHP lideri Bahçeli'ye Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan geldi. Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi, konuyla ilgili açıklamasında "Almanya'nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta elinde tuttuğu harita Yunanistan'ı kızdırdı. Haritada, "Denizlerdeki misakımillimiz" ibaresi yer alırken, Midilli, Sisam, Sakız, Rodos ve Girit'in de olduğu bazı adaların Türkiye'ye ait olduğu görülüyor.

"PROVAKASYON MU GERÇEK HEDEF Mİ?"

Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazmış ve dün akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de çok sert tepki göstermişti. Miçotakis sosyal medya üzerinden, "Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Sisam, Kos'un hepsi Türkiye toprağı gibi görünüyor. Bu aşırıcıların bir hayali mi yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek bir hedef mi?" demişti.

Bahçeli'nin haritalı fotoğrafının başlattığı tartışma büyüyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Miçotakis ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun küçük ortağının bu çıkışıyla ilgili duruşunu netleştirmeli" ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli'nin haritalı fotoğrafının başlattığı tartışma büyüyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan geldi

ALMANYA DA RAHATSIZ

Ankara-Atina hattında bu gerilim yaşanırken Almanya'nın Yunanistan Büyükelçisi de devreye girdi. Ernst Reichel, Bahçeli'nin fotoğrafını eleştirdi. Reichel, "Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez" dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU YAPTI

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reichel, "Almanya'nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Yunanistan Almanya Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title