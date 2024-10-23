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Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrı yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken en dikkat çeken tepkilerden biri İYİ Parti'den geldi. Partinin grup toplantısı öncesi tüm sıralara şehitlerin fotoğrafları konuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında gündem yaratan bir çıkışta bulundu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.

TÜM SIRALARA ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI KONULDU

Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a yönelik çıkışı tepkileri de beraberinde getirirken çok sayıda parti ve siyasetçiden mesaj yağdı. En dikkat çeken tepkilerden biri ise İYİ Parti'den geldi. Partinin grup toplantısı öncesi tüm sıralara şehitlerin fotoğrafları konuldu.

Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE SERT TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Bahçeli'nin Öcalan çıkışına dün yaptığı açıklamayla tepki göstermişti. Dervişoğlu "Atatürk'ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları değil, ancak Mustafa Kemal'in mirasçıları konuşabilir. Gün, Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizim için yok hükmündedir" dedi.

Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu

Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli İYİ Parti Politika Güncel

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