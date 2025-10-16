Haberler

Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Askeri hastanelerin kapatılması bir hataydı, açılması sevap olacaktır" çağrısının ardından Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle:

Memnuniyetle karşıladığımız Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin; kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada; 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 (Tel Rıfat: 278 / Menbic 394) kilometreye ulaşmıştır.

Hudutlarımızda ise; Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 şahıs yakalanmış, 1.020 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 743, engellenen kişi sayısı da 53 bin 892 olmuştur.

Yine; Iğdır, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram (93.800 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 12 Ekim'de Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

"Malumlarınız olduğu üzere, Suriye Yeni Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

12 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen 3'lü görüşmede Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz."

ASKERİ HASTANELERİN YENİDEN AÇILMASI KONUSU

Bakanlık kaynakları, gündemde yer alan askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Bakanlık kaynakları, Gazze'deki ateşkes sonrası gündeme gelen "Gazze Görev Gücü"nde hangi unsurların yer alacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında askeri hastanelerin kapatılmasını "hata" olarak nitelendirdi. MHP lideri, "Askeri hastanelerin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum. MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır" demişti.

Yorumlar (12)

Serkan Basar:

Peynir ve Zeytinin Tek Anlaşamadıkları Kişi

Selman kaya:

ulan tükürdüğünüzü yalamamak için tüm açıklamaları bu adama yaptırıyorsunuz...

Mehmet ŞaFaK:

bir asker olarak hiç gerek olduğunu sanmiyorum

bekir yapici:

askeri hastahanesi doktorlari yanik kursun sarepnel yarasi fizik terapi en önemlisi psikoloji bakimindan uzmanlasmis kisilerdi, tarumar ettiler dagittilar muhtemelen arkasinda baska hesaplar vardi, ayrica devlet hastahanelerinde bile doktor acigi varken bu hastahanelere nereden uzman doktor bulacaklar bu o kadar basitmi ve eskisi gibi disiplinli askeri personelmi yoksa suriyeli afganistanli doktorlarmi olacak,sürekli gündemi degistirecek halki medyayi oyalayacak degisik bir seyler buluyorlar.

mehmet:

bunlara zamanında oy vermek en büyük hataydı.

Gani Ömür:

sen tayyip erdoğanın habercisisin

