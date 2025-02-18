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Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ziyaret gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Celal Talabani'nin kabrini de ziyaret eden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in hatıra defterine Türkçe mesaj yazması dikkat çekti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor. Dün Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen İmralı heyeti, bugün Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.

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"BARIŞÇIL ÇÖZÜM" VURGUSU

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmemizde Kürt halkının geleceğini ve Türkiye'deki Kürt meselesini ele aldık. Başkan Bafıl Talabani'ye barış sürecine verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımıza, tüm Kürt siyasi taraflarının bugün barış sürecini ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünü destekleme konusunda birleştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nin IKYB Temasları Tamamlandı

HATIRA DEFTERİNE TÜRKÇE MESAJ

Heyet son olarak, 2017'de yaşamını yitiren Celal Talabani'nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret eti. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Celal Talabani için hazırlanan hatıra defterine Türkçe mesaj yazdı.

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nin IKYB Temasları Tamamlandı

"SÖZ VERİYORUZ EN KISA ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK"

Pervin Buldan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mam Celal'in özlem duyduğu Kürt halkının özgürlüğü ve barışını sağlamak onun anısına sahip çıkmaktır. Söz veriyoruz ki bu en kısa zamanda gerçekleşecek. Öcalan'ın Mam Celal'e bağlılığını, sevgilerini iletmenin onurunu taşıyoruz. Minnet ve saygıyla anıyorum."

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nin IKYB Temasları Tamamlandı

Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

KorSaglar birbirini agirlar

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Boş Tiyatro

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