Bahçeli'den deprem bölgesine neden gitmediğine yönelik eleştirilere yanıt: Başkaları gibi şov peşinde değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremin 9. gününde afetin yaşandığı bölgeye neden gitmediğine yönelik eleştirilere partisinin grup toplantısında yanıt verdi. Bahçeli, "Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Çalışmalara engel olmamak için gelişmeleri Ankara'dan takip ettim" dedi. Uygun bir zaman beklediğini dile getiren Bahçeli, depremin etkili olduğu 10 ile tek tek ziyarette bulunacağını söyledi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Bahçeli, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası afet bölgesine neden gitmediğine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

"GELİŞMELERİ ANKARA'DAN TAKİP ETTİM"

Bahçeli, "Dava arkadaşlarımız il il ilçe ilçe köy köy yardım çağrılarına koştu. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Çalışmalara engel olmamak için gelişmeleri Ankara'dan takip ettim" ifadelerini kullandı.

"SIRAYLA ZİYARET EDECEĞİM"

Uygun bir zaman beklediğini ve depremin etkilediği illere tek tek ziyarette bulunacağını söyleyen Bahçeli, "Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Binalar üzerimize düştü ama ışığın sönmediğini göstereceğiz. Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz. Karanlığın ardında nice güneşler var. Savaşlara doğal afetlere, darbe teşebbüslerine karşı aynı cephede mücadele ettik.

"TABLO KAHREDİCİ BİR BOYUTTADIR"

Bu zor günleri birlikte aşmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'miz devasa bir afetin pençesindedir. Çetin bir sınavdan ve sınamadan geçiyoruz. Türk milleti nice badireyi atlatmıştır. Öyle bir felaketle yüz yüzeyiz ki fay hattının en az 3 metre hareket ettiği uzmanlarca ifade edilmiştir. Karşımızda belirginleşen tablo kahredici bir boyuttadır. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Depremin odak derinliğinin 5 km olması yıkım tesirini daha da artırmıştır. Türkiye nüfusunun yüzde 15'i yıkım alanının etkisi altında kalmıştır.

AHBAP VE BABALA'YA TEPKİ

Baraj patladı yalanını servis edenler, afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılara düşmüştür. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?

Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en sağlıklı yoldur. Felaket günleri ballandıra ballandıra magazin konusuna dönüştürenler insanlıktan yoksundur. Birilerinin çıkıp şöhret devşirme peşine düşmesi erdemsizliktir. Hele bir enkazımızı kaldıralım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağız."