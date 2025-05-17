Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
Haber Videosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı bir televizyon programına mesaj gönderdi. Bahçeli mesajında, barışın tek kanatlı bir kuş olmadığını ve bu kanadın Öcalan'ın çağrısı ve fesih kararıyla kendisini gösterdiğini belirtti. Bahçeli, millet olarak bu iki kanadı birlikte gövdeye getirmemiz gerektiğini ifade etti.

Partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı ile Terörsüz Türkiye sürecini başlatan ve gündeme dair paylaşımlarıyla süreci yakından takip eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni bir mesaj paylaştı. Bahçeli, DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı canlı yayına mesaj gönderdi. Bahçeli'nin mesajında, Abdullah Öcalan'ın mesajına vurgu yaptı.

"BARIŞ TEK KANATLI KUŞ DEĞİLDİR"

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla mesaj gönderen Bahçeli, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok." dedi.

Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJon snow:

Adamsın bahçeli

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZülfikar:

Sayın Abdullah Bahçeli israil gazzeyi kalıcı işgal ediyor ... Ne diyorsunuz şöfürünüzle????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

devlet Bahçeli gizli pkk yandaşı çıktıya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın tahvili ve kira sertifikası satışı

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından Bakanlık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.