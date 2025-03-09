ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Son Başbakan Binalı Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir" sözlerine tepki gösteren Bahçeli "Anayasa'da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır" dedi.

Son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım "Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var.

Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

BAHÇELİ'DEN BİNALİ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Bugün "Terörsüz Türkiye" süreci için yeni bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasının bir yerinde Binali Yıldırım'ın bu sözlerine de değindi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI TANIMINI TARTIŞMAYA AÇANLAR..."

Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli "Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler, yürürlükteki Anayasa'da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır."

İLK TEPKİ FETİ YILDIZ'DAN GELMİŞTİ

Binali Yıldırım'ın sözlerine ilişkin MHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan gelmişti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir paylaşımını alıntılayarak, "Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları İzliyoruz... not ediyoruz" demişti.

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
img

30 yıl önce bulunmuştu: Paha biçilemiyor
img

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Yani kısaca Allah’ın yarattığı Kürt halkını yok edecekler.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLevent erka:

Bu anayasa ile seçildiyseniz, bu anayasa sizleri koruyorsa hala uyacaksınız her gelen degiştirmeye kalkarsa devlet denen yapı kalmaz. Bu kanunları begenmiyorsanız niye yönetime hükümet olamaya kalktınız. Kanun kitabını önünüze atıp buna uyacaksınız diyen yok. Yıllarca istediginiz gibi deldiniz kanun hükmünde kararname çıkardınız ama bazı maddeler var ki oynarsanız dengeler bozulur. Almanya vatandaşına Alman denir Rusya vatandaşına Rus denir Türkiye vatandaşına Türk denir. Laz, Kürt fark etmez.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Binali rengini belli etti bahçeli aslında bu tavırlarıyla dönerleri ortaya çıkarıyor..????

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQuantum:

Cinalinin bu söylemleri ne hikmetse hüdaparın söylemleriyle birebir aynı. Hani şu Türk bayrağı ismi bana problemli geliyo diyen hüdapar

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Türkiye’de rengini belli etmeyen çok dönek var bunlardan birincisi binali yıldırım dır..kendisi söylüyor zaten araştırmaya gerek yok

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Behçeli elek devlette ne kadar çürük elma varsa hepsini ortaya çıkarıyor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Yıllardan sonra doğru söz etti Reisim Bahçeli.Amma apoyu salarsanız adın AAAHÇELİ olur demeyin.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

umarım ihanetinizi tamamlayamadan ilk seçimde bu halk sizden kurtulur...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkemal çelik:

Bahçeli, Alparslan Türkeşe telefon etmiş diyorlar, karşısına Ferdi Tayfur çıkmış, Müslüm babayla tam da seni knusuyorduk demiş, Türkeş seni görmek istemiyor demiş...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu birden hastanelik oldu

İki futbolcu birden hastanelik oldu
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.