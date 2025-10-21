Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat meselesidir" diyen Bahçeli,Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara da noktayı koydu.