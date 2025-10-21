Haberler

Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara "Anayasanın 66. maddesiyle ilgili polemik yapmak, hava koklamak, zemin yoklamak, kara propagandaya girişmek abesle iştigaldir, sonu ve sonucu hüsrandır" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat meselesidir" diyen Bahçeli,Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara da noktayı koydu.

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

