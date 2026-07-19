Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Wilfred Ndidi transferinde ısrarcı. İlk teklifi geri çevrilen Ilıcalı, Beşiktaş yönetimine yeni bir teklif daha sunacak.
İngiltere Premier Lig'e yükselmesinin ardından iddialı ve kalıcı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’de transfer hareketliliği tam gaz sürüyor. Acun Ilıcalı, takımın orta sahasını güçlendirmek adına Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.
ILICALI, NDIDI TRANSFERİNDE ISRARCI
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hull City patronu Acun Ilıcalı, Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmayı çok istiyor. Siyah-beyazlı ekibe yaptığı ilk teklif geri çevrilen Ilıcalı'nın, pes etmeyerek Beşiktaş yönetimine yeni ve geliştirilmiş bir teklif sunacağı öğrenildi.
SUUDİ KULÜPLERİ DE DEVREDE
Nijeryalı futbolcuya tek talip Hull City değil. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Diriyah'ın da Ndidi ile yakından ilgilendiği biliniyor. Ancak Arap kulübünün Beşiktaş'a önerdiği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli, siyah-beyazlı yönetim tarafından yetersiz bulunarak reddedilmişti.