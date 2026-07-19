Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a izin yok

Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta ve A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na yürüyüşünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın geleceği için kararını verdi.

BARIŞ ALPER'E KAPILAR KAPALI

Özellikle hızı, fiziksel gücü ve joker oyuncu özellikleriyle Avrupa'nın birçok önemli kulübünün transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz için resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak Galatasaray yönetiminin bu konudaki tavrı oldukça sert ve net. Cimbom'un milli futbolcuyu kesinlikle satmayacağı öğrenildi.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında çok kritik bir rol oynayan 26 yaşındaki futbolcu için yönetim, gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye dahi almayacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadro iskeletini korumak adına Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmakta kararlı.