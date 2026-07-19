Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği takıma antrenör olarak geri döndü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski kaptanı Ziya Erdal, 17 yıl formasını giydiği kırmızı-beyazlı takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü. Ziya Erdal, AA muhabirine, ilk olarak 2006 yılında Sivasspor PAF takımına geldiğini, 2 yıl burada forma giydikten sonra Kırşehirspor ve Anadolu Üsküdar'a kiralık olarak gittiğini söyledi.

''GÜZEL İZLER BIRAKTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM''

A takıma 2010 yılında tekrar geldiğini ve 2025 yılına kadar da düzenli olarak Sivasspor formasını onurla ve gururla taşıdığını dile getiren Erdal, "Sivasspor'a ilk adımı attığımda hayalleri olan genç bir sporcuydum. 17 yıl geçti bu süreçte. Bu 15 yıllık profesyonellik sürecinde başarılı ve başarısız geçen zamanlar oldu. Her zaman mücadele etmeyi denedim. Güzel izler bıraktığımı, güzel zamanlarda oynadığımı düşünüyorum. Bu süreç böyle bugüne kadar geldi. Şu anda da farklı bir kulvardayız." diye konuştu.

Erdal, bu görevi kendisine layık gören kulüp başkanı Burak Özçoban ve teknik direktör İsmet Taşdemir'e teşekkür etti. Kendisinde her zaman ayrı yeri olan Mecnun Otyakmaz'a, Bahattin Eken'e ve Erdal Sarılar'a da teşekkür eden Erdal, şöyle devam etti:

"Beni ilk aradıklarında gerçekten mutlu oldum, çok sevindim. Çünkü en çok istediğim şey Sivasspor'da futbol oynamak ve sonra da bu takıma hoca olabilmekti. Tabii bugün hoca olduysam, geçen 17 yılın değerli olduğunu ve altyapısını o zaman yaptığımı düşünüyorum. Özellikle de son 5-6 yıldır antrenman metotlarını ve idman detaylarını araştırarak kendim hazırlanmaya çalıştım. Bugün de 'Bismillah' dedik. İnşallah İsmet hocamızın da tecrübesinden yararlanarak, onun liderliğinde kendimi geliştirmeye devam edeceğim."

''İNŞALLAH SİVASSPOR'U HAK ETTİĞİ YERE TAŞIRIZ''

Erdal, saha içindeki pratik uygulamaları öğrenmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da yavaş yavaş inşallah nasip olursa bir gün bu takımın hocalığını yapmak istiyorum. Bu 17 yıllık süreçte de bana desteklerini esirgemeyen tüm Sivasspor taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Onlarsız hem bireysel anlamda hem takım anlamında bir hiçiz. Sivasspor'un gerçek sahibi gerçekten de taraftarlardır. Sivasspor 1-2 yıldır sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Hiçbir zaman Sivasspor'un durumunu gözetmeksizin bu camiaya hizmet etmek istiyorum. Gel dediler, ben de geldim. Burak başkanla, İsmet hocamızla bu sene iyi bir performans göstereceğiz. İnşallah Sivasspor'u hak ettiği yere taşırız. Bu takım herkesin takımı. Sivas'ın en büyük marka değeri Sivasspor diyoruz. İlk önce taraftarlarımıza, camiamıza birlik ve beraberlik çağrısında bulunmak istiyorum. Kenetlendikten sonra sahada her şeyi başarırız."