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Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor
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Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen, serbest statüde yer alan Dusan Tadic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İki tarafın anlaşmaya vardığı belirtildi. Tadic böylece 3 yıl aradan sonra Hollanda'ya geri dönüyor.

  • Dusan Tadic, bonservisi elinde olarak NEC Nijmegen ile anlaşma sağladı.
  • 37 yaşındaki Sırp futbolcu, 3 yıl aradan sonra Eredivisie'ye dönüyor.
  • Tadic, Fenerbahçe'de 109 maçta 29 gol ve 35 asist yaptı.

Geride bıraktığımız yıllarda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Dusan Tadic, 3 yıl aradan sonra yeniden Eredivisie yolunda. 

NEC NIJMEGEN'E TRANSFER OLUYOR

Al-Wahda ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisi elinde bulunan 37 yaşındaki Sırp yıldızın, Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Voetbalzone'un paylaştığı habere göre; boşta olan tecrübeli futbolcu ile NEC Nijmegen yönetimi arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar el sıkıştı. 

HOLLANDA'YA YABANCI DEĞİL

Kariyerinde daha önce Groningen, Twente ve özellikle kaptanlığını yaptığı Ajax ile Hollanda futbolunda silinmez izler bırakan Tadic, bu transferin gerçekleşmesi durumunda tanıdığı ve başarılı olduğu lige geri dönmüş olacak.

FENERBAHÇE DÖNEMİ AKILLARDA

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Sırp hücumcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 109 resmi karşılaşmada 29 gol ve 35 asistlik göz alıcı bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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